Thủ tướng Anh công du chớp nhoáng tới hai quốc gia Vùng Vịnh

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm qua đã có chuyến công du chớp nhoáng tới hai quốc gia Vùng Vịnh là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Chuyến thăm gây nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế, khi Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất được cho là hai quốc gia còn nhiều khả năng nhất để tăng sản lượng dầu trong OPEC+. Thuyết phục hai nước này mở thêm van dầu đổ vào thị trường, vì thế được xem là giải pháp thực tế nhất lúc này để bình ổn giá dầu.

Anh là quốc gia có tầm ảnh hưởng đặc biệt đối với các quốc gia Vùng Vịnh. Do các yếu tố lịch sử và địa lý, nhiều chính sách phát triển của quốc gia Vùng Vịnh trước đến nay vẫn được biết đến có vai trò không nhỏ của các bộ óc đến từ Anh. Chuyến thăm của Thủ tướng Anh vì thế được chờ đợi sẽ đưa ra được những tiếng nói có đủ sức nặng, thuyết phục các nước Vùng Vịnh đổ thêm dầu vào thị trường.

Tại Saudi Arabia, thành quả ông Boris Johnson đạt được là một Bản ghi nhớ về thiết lập Hội đồng đối tác chiến lược giữa hai nước. Mặc dù vậy, đã không có một tuyên bố cụ thể nào liên quan đến khả năng Saudi Arabia tăng sản lượng dầu đổ vào thị trường. Thủ tướng Anh nhấn mạnh, hiện Anh và nhiều nước đang ghi nhận vai trò rất quan trọng của Vùng Vịnh trong việc ổn định thị trường năng lượng hiện nay.

Song tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, tình thế cũng diễn ra tương tự. Abu Dhabi trước đó từng bảy tò mong muốn được nâng sản lượng của mình vượt các thỏa thuận hiện nay của OPEC+. Tuy nhiên đến nay các số liệu cho thấy nước này vẫn đang tuân thủ triệt để các thỏa thuận của OPEC+, bất chấp lời kêu gọi tăng sản lượng của các nước phương Tây.

Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất trước đến nay vẫn được biết đến là đồng minh của Mỹ, phụ thuộc không nhỏ vào các chính sách bảo trợ an ninh từ Washington. Nhưng thời gian gần đây, với việc Mỹ rút dần sự can dự tại Trung Đông, hai quốc gia lại đang ngày càng có các chính sách độc lập hơn, tăng cường các mối quan hệ với Nga hay Trung Quốc. Như mới đây Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu trắng trong bản dự thảo nghị quyết do Mỹ và các nước phương Tây đệ trình nhằm vào Nga tại Hội đồng bảo an.

