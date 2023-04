Thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan có nguy cơ thất bại

Hiệp hội Bác sĩ Sudan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp nước này chấm dứt cuộc xung đột diễn ra từ hơn một tuần trước, giữa Quân đội và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), đồng thời cảnh báo nguy cơ đất nước rơi xuống vực thẳm và sụp đổ hoàn toàn.

Sudan chứng kiến ​​tình trạng xung đột đẫm máu nhiều ngày qua – Ảnh: Sky News Arabia

Trong một tuyên bố ngày 22/4, Hiệp hội Bác sĩ Sudan đã thúc giục cộng đồng quốc tế và khu vực hỗ trợ khẩn cấp để ngăn chặn cuộc xung đột đẫm máu và kêu gọi các nước kiềm chế mọi hành động kích động và làm gia tăng cuộc xung đột trên khắp cả nước.

Hiệp hội cũng cảnh báo việc sơ tán công dân nước ngoài là dấu hiệu cho thấy các yêu cầu ngừng bắn giữa hai bên đã thất bại.

Theo Hiệp hội Bác sĩ Sudan, việc sơ tán công dân nước ngoài, sẽ dẫn đến sự gia tăng nguy hiểm đối với những công dân không có khả năng tự vệ, bởi các bên tham gia cuộc xung đột chỉ quan tâm đến mạng sống của công dân nước ngoài mà không quan tâm đến mạng sống của thường dân Sudan.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước đã bắt đầu chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan do lo ngại về các trận chiến giữa Quân đội và RSF đã bước sang tuần thứ hai. Sáng sớm nay (23/4), Mỹ đã tiến hành sơ tán khoảng 70 người, bao gồm các nhân viên ngoại giao và gia đình khỏi thủ đô Khartoum bằng máy bay trực thăng, đồng thời đóng cửa đại sứ quán tại nước này. Trước đó, một số nước đã tiến hành sơ tán công dân khỏi Sudan thông qua một hải cảng trên bờ Biển Đỏ, khi các cuộc không kích lại làm rung chuyển thủ đô Khartoum sau hơn một tuần xung đột khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Tuy nhiên, chiến dịch sơ tán công dân của các nước khỏi Sudan cũng đang gặp phải nhiều khó khăn do tình hình an ninh bất ổn. Đại sứ quán Mỹ tại Sudan đã cảnh báo công dân nước này về việc không thể hỗ trợ cho họ trong việc di chuyển từ thủ đô Khartoum đến cảng Port Sudan, mà việc này sẽ do các cá nhân chịu trách nhiệm. Ngoài ra, hàng nghìn người nước ngoài, bao gồm nhân viên đại sứ quán, nhân viên cứu trợ và sinh viên, chưa thể rời khỏi thủ đô Khartoum và các khu vực khác của Sudan, do sân bay đóng cửa và không phận không an toàn./.