Thế giới có thêm 500.000 ca tử vong từ khi biến thể Omicron xuất hiện

130 triệu ca bệnh và 500.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu kể từ khi biến thể Omicron được tuyên bố là biến thể đáng lo ngại hồi tháng 11/2021.

Đây là thông tin do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố. WHO gọi con số này là “hơn cả bi kịch”.

Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào cuối tháng 11/2021. Với hơn 50 đột biến, nó được phân loại là biến chủng đáng lo ngại theo đánh giá của WHO. Từ đó đến nay, Omicron đã nhanh chóng vượt biến chủng Delta để trở thành biến thể thống trị toàn cầu với khả năng lây lan nhanh hơn dù có vẻ ít gây bệnh nặng hơn. Omicron chiếm 96,7% số mẫu được thu thập và giải trình tự gene trong 30 ngày qua, trong khi tỷ lệ của Delta chỉ còn 3,3%.

“Trong thời đại vaccine phát huy hiệu quả, nửa triệu người vẫn tử vong. Đó thực sự là một điều đáng lưu ý. Trong khi mọi người đều cho rằng, Omicron gây bệnh nhẹ hơn, họ đã bỏ qua một điều rằng nửa triệu người đã tử vong kể từ khi biến thể mới được phát hiện. Con số này hơn cả bi kịch”, quan chức WHO Abdi Mahamud nói.

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm phụ trách kỹ thuật của WHO trong đại dịch COVID-19, đánh giá, số liệu này là “đáng kinh ngạc”, nhưng cho rằng số ca mắc và tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều.

Nhân viên y tế chuyển thi thể của một nạn nhân COVID-19 trước khi hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 4/2. (Ảnh: Reuters)

“Dữ liệu này gần như đã san phẳng các mức đỉnh trước đây. Chúng ta vẫn ở giữa đại dịch. Tôi hy vọng chúng ta đang tiến gần hơn đến giai đoạn cuối của dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều quốc gia chưa qua đỉnh điểm của làn sóng Omicron“, bà Van Kerkhove nói và cho biết, bà vô cùng lo ngại khi số người chết đã tăng lên trong vài tuần liên tiếp.

WHO đang theo dõi 4 biến thể phụ của Omicron. Trong khi biến phụ BA.1 đang chiếm ưu thế, BA.2 dễ lây truyền hơn và dự kiến sẽ ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp mắc bệnh. Theo bà Van Kerkhove, đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy BA.2 gây bệnh nghiêm trọng hơn BA.1, nhưng bà nhấn mạnh rằng việc thu thập thông tin vẫn còn rất hạn chế.

Các chuyên gia của WHO cũng tiết lộ thêm rằng, hiện vẫn chưa rõ có trường hợp nào có thể nhiễm cả BA.1 và BA.2 cùng một lúc hay không.

Trong bản tin dịch tễ cập nhật hàng tuần vào ngày 8/2, WHO công bố đã có gần 68.000 ca tử vong trong tuần qua, tăng 7% so với tuần trước đó. Trong khi đó, số ca nhiễm mới giảm gần 17%, xuống mức dưới 19,3 triệu. Khu vực châu Âu chiếm 58% số ca nhiễm và 35% số ca tử vong, trong khi châu Mỹ chiếm 23% số ca nhiễm và 22 % số ca tử vong trong tuần qua.

Theo dữ liệu tổng hợp của AFP, tính đến ngày 9/2, COVID-19 đã cướp đi mạng sống của gần 5,75 triệu người và tổng cộng trên 400 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12/2019. Trong khi đó, thế giới đã tiêm khoảng 10,25 tỷ liều vaccine COVID-19.

Theo VTV

