Thái Lan: Liên minh cầm quyền tiềm năng thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp đầu tiên kể từ khi liên minh cầm quyền tiềm năng ký Biên bản ghi nhớ vào ngày 22/5, Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat cho biết, Nhóm chuyển giao quyền lực gồm 10 thành viên do ông Pita lãnh đạo, sẽ có nhiệm vụ tiến hành các công tác chuẩn bị để tiếp quản quyền lực suôn sẻ. Nhóm chuyển giao quyền lực sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 6/6 tới.

Ông Pita cho biết, liên minh cầm quyền tiềm năng đã nhất trí sẽ thành lập 23 tiểu ban để triển khai 23 nhiệm vụ đã đề ra trong Biên bản ghi nhớ. Trong đó, 7 tiểu ban phụ trách các vấn đề gồm: giá nhiên liệu và năng lượng, hạn hán, xung đột ở miền Nam Thái Lan, cải cách hiến pháp, bụi mịn và môi trường, các vấn đề kinh tế như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp pháp hóa cần sa sẽ được ưu tiên thành lập trước.

Liên minh cầm quyền tiềm năng thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực sau cuộc họp chiều 30/5 (Nguồn: TheNation)

Liên minh cầm quyền cũng bày tỏ hy vọng, Ủy ban Bầu cử Thái Lan sẽ sớm thông qua kết quả bầu cử chính thức để chính phủ mới có thể sớm được thành lập và đi vào hoạt động.

Về vấn đề phân bổ ghế Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Đảng Tiến bước cho biết, các chính đảng chưa đạt được nhất trí cuối cùng, song đã bước đầu thu hẹp danh sách các ứng cử viên tiềm năng. Đảng Tiến bước và Vì nước Thái sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới. Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew bày tỏ hy vọng vấn đề phân bổ ghế Chủ tịch Hạ viện sẽ không trở thành rào cản, ảnh hưởng đến khả năng thành lập chính phủ của liên minh cầm quyền tiềm năng hiện nay.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới về việc liên minh cầm quyền tiềm năng thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, liên minh do Đảng Tiến bước làm nòng cốt có thể gặp các đại diện trong lĩnh vực tư nhân. Tuy vậy, việc tổ chức các cuộc gặp với đại diện các bộ, ngành hiện nay là không phù hợp do các cơ quan này đang thực thi nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ do Thủ tướng Prayuth lãnh đạo./.