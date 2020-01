Tấn công địa điểm di sản của Iran: Trump nói có, Lầu Năm Góc nói không

Trước đe dọa của ông Trump về việc tấn công các địa điểm di sản của Iran, Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ sẽ tuân thủ các quy định của luật xung đột vũ trang

Trái với những tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 6/1 đã khẳng định Mỹ sẽ không tấn công các địa điểm di sản của Iran sau khi Washington không kích giết chết Tướng Qassem Soleimani.

“Chúng tôi sẽ tuân theo luật xung đột vũ trang”, ông Esper nhận định với CNN.

Khi nhấn mạnh về việc liệu điều đó có đồng nghĩa với việc sẽ không tấn công các địa điểm di sản của Iran hay không, ông Esper đã trả lời: “Đó là luật xung đột vũ trang”.

Những bình luận này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Trump nhắc lại đe dọa của mình về việc sẽ nhắm vào các địa điểm di sản của Iran trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một.

“Họ được phép giết người dân của chúng ta, họ được phép tra tấn và làm bị thương người dân của chúng ta, họ được phép sử dụng bom bên đường và tấn công người dân của chúng ta và chúng ta thì không được phép động vào các địa điểm di sản của họ sao? Mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách này”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Những đe dọa này của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ bởi không giống như các địa điểm quân sự, luật pháp quốc tế nghiêm cấm tấn công các mục tiêu di sản và chính sách của Mỹ trong một thời gian dài cũng tránh tấn công các khu vực có ý nghĩa quan trọng về văn hóa.

2 quan chức cấp cao của Mỹ đã nhận định với CNN ngày 5/1 rằng chính quyền Mỹ phản đối mạnh mẽ việc tấn công vào các địa điểm di sản của Iran nếu Mỹ tiến hành các hoạt động trả đũa nước Cộng hòa Hồi giáo này.

“Tuân thủ luật pháp và các quy chuẩn trong xung đột vũ trang, chúng tôi sẽ tôn trọng nền văn hóa của Iran”, một quan chức Mỹ khẳng định.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thì kiên quyết bảo vệ ông Trump khi khẳng định hôm 5/1 trên chương trình “State of the Union” của CNN rằng hành động như vậy không vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời đề xuất rằng chính quyền Tổng thống Trump nên tiếp tục những nỗ lực an ninh và phòng thủ.

“Nếu chúng ta cần bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ, chúng tôi sẽ làm vậy”, ông Pompeo cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 5/1, ông Pompeo khẳng định Tổng thống Trump chưa bao giờ nói rằng ông sẽ ra lệnh tấn công các địa điểm di sản nếu Iran tấn công nước Mỹ hay các tài sản của Mỹ.

“Đối với những chỉ trích này, Tổng thống Trump không nói rằng ông ấy sẽ nhắm tới một địa điểm di sản nào đó. Hãy đọc cho ký những điều ông ấy nói. Chúng tôi chỉ khẳng định về cái giá phải trả nếu họ sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực”.

Thứ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman đã tweet hôm 6/1 rằng ông đã gặp ông Pompeo để thảo luận về tình hình khu vực và “những nỗ lực để duy trì hòa bình cũng như sự ổn định quốc tế và khu vực”./.

