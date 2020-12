Số người mắc COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 81 triệu

Đến sáng 28/12, tổng số người mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 81 triệu ca, trong đó hơn 1,77 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với trên 19,5 triệu ca mắc và hơn 340.800 người tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 86.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số người nhiễm bệnh là trên 10,2 triệu ca, bao gồm hơn 147.900 trường hợp thiệt mạng. Ngày 27/12, Ấn Độ báo cáo thêm trên 20.300 trường hợp mắc mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận 383 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên hơn 7,4 triệu trường hợp. Đến nay, trên 190.800 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại quốc gia này.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga đã vượt 3 triệu ca với hơn 54.700 người tử vong. Ngày 27/12, Nga ghi nhận trên 28.200 trường hợp mắc mới.

Thủ đô Moscow của Nga từ cuối tuần qua đã được thắp sáng bởi hàng nghìn bóng đèn nằm chào đón năm mới 2021. Những địa điểm nổi tiếng ở Moscow như Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin và nhà hát Bolshoi đều được trang hoàng bởi ánh sáng huyền ảo. Thủ đô Moscow cũng lắp đặt khoảng 4.000 công trình ánh sáng để chào đón năm mới 2021. Trong tháng 12 này, Nga đã triển khai tiêm vaccine Sputnik V cho các bác sĩ và những nhân viên y tế ở tuyến đầu với hơn 200.000 người đã được chủng ngừa. Các dữ liệu thử nghiệm sơ bộ được công bố vào tuần trước cho thấy, vaccine Sputnik V đạt hiệu quả phòng ngừa lên tới 91,4%.

Ngày 27/12, Canada ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-COV-2. Việc phát hiện mới này tiếp tục cho thấy lây lan dễ dàng và nhanh hơn của biến thể virus so với phiên bản gốc.

Giới chức y tế tỉnh Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, đã xác nhận một cặp đôi sống ở khu vực Durham là 2 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này. Theo chính quyền Ontario, không có bằng chứng cho thấy, các loại vaccine được Bộ Y tế Canada phê duyệt sẽ kém hiệu quả hơn với biến thể mới của virus. Biến thể mới lần đầu tiên được xác định ở Vương quốc Anh, sau đó đã được phát hiện ở 8 quốc gia châu Âu khác.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 970 ca nhiễm, chấm dứt chuỗi ngày 10 ngày liên tiếp ghi nhận trên 1.000 ca/ngày. Nguyên nhân là do công tác xét nghiệm vào thời điểm cuối tuần giảm so với ngày thường. Do đó, điều này không phản ánh diễn biến dịch bệnh tích cực tại Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định gia hạn quy định giãn cách xã hội hiện tại ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận cho đến ngày 3/1/2021. Theo đó, giới chức nước này sẽ không nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức cao nhất bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Giải thích cho quyết định trên, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng, việc nâng cấp độ giãn cách xã hội sẽ giáng một đòn nặng lên hàng triệu người buôn bán nhỏ lẻ. Các quan chức Hàn Quốc cũng đang xem xét chủng virus SARS-CoV2 trên thi thể một công dân nước này vừa trở về từ Anh có phải là biến thể mới hay không. Hiện Hàn Quốc đã tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 31/12.

Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đại lục có 22 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 trường hợp nhập cảnh. Trong số 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 7 ca tập trung tại tỉnh Liêu Ninh và 5 ca tại thủ đô Bắc Kinh. Tính đến hết ngày 27/12, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng trên 86.900 ca nhiễm COVID-19 với hơn 4.600 trường hợp tử vong. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã siết chặt các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 do lo ngại, hoạt động đi lại ồ ạt của người dân trong dịp lễ có nguy cơ khiến số ca mắc bệnh tại thủ đô tăng vọt.

Bộ Y tế Indonesia công bố thêm hơn 6.500 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên trên 713.300 trường hợp. Trên 21.200 bệnh nhân COVID-19 đã tử vong tại Indonesia.

Thái Lan ghi nhận 103 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 27/12. Đến nay, Thái Lan có trên 6.100 ca mắc COVID-19, trong đó có 60 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế Philippines cho biết đã ghi nhận thêm 883 ca mắc mới trong ngày 27/12. Theo đó, tổng số ca mắc tại Philippines tăng lên hơn 469.800 trường hợp, trong đó trên 9.100 người đã tử vong.

