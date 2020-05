Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên tới 137.000 vào tháng 8

Theo mô hình dự đoán của Đại học Washington, đến đầu tháng 8 tới, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên tới 137.000.

Một mô hình dự đoán của các nhà nghiên cứu Đại học Washington ước tính rằng, đến đầu tháng 8/2020, Mỹ sẽ có hơn 137.000 người tử vong do Covid-19, bởi hiện đã có hàng chục bang bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Mô hình mới được Viện đo lường và đánh giá y tế, Đại học Washington cập nhật ngày 10/5. Trước đó, mô hình đưa ra ngày 4/5 dự đoán đến đầu tháng 8/2020, số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ là 134.475.

“Sự gia tăng số ca tử vong trong mô hình dự đoán là do sự di chuyển của người dân, được ghi nhận theo các dữ liệu ẩn danh từ điện thoại di động”, Giáo sư Christopher Murray, Giám đốc Viện đo lường và đánh giá y tế cho biết.

Theo mô hình mới, đến 4/8, bang Georgia sẽ ghi nhận 3,596 người tử vong do Covid-19, thấp hơn con số 4.913 trong mô hình dự đoán hôm 4/5. Tuy nhiên, trong mô hình dự đoán hôm 4/5, bang Florida được dự đoán ghi nhận 3.971 ca tử vong, nhưng mô hình cập nhật hôm 10/5 lại dự đoán bang này sẽ ghi nhận 5.440 ca tử vong.

Mô hình dự đoán mới cũng cho thấy, trong những tuần vừa qua, sự đi lại ở một số bang như Georgia, Montana, North Dakota, Minnesota and và Nam Dakota đã tăng ít nhất 20%. Con số này ở 13 bang gồm Alabama, Alaska, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Wisconsin và Wyoming là khoảng 15-20%.

“Một phần lý do cho sự gia tăng này là liên quan đến việc nới lỏng các chính sách giãn cách xã hội. Nếu chúng ta không tăng cường xét nghiệm, theo dõi lịch sử tiếp xúc, cách ly những người dương tính với SARS-CoV-2, sử dụng rộng rãi khẩu trang ở nơi công cộng, thì nhiều khả năng sẽ có sự gia tăng đột biến số ca mắc bệnh trong thời gian tới”, ông Murray nói.

Tuy nhiên, theo mô hình dự đoán mới, sẽ không xảy ra tình trạng số ca mắc bệnh tăng theo cấp số mũ trong thời gian tới. Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì tỷ lệ lây lan của virus SARS-CoV-2 sẽ giảm khoảng 2-3%. Đây là thông tin hứa hẹn khi mua hè sắp tới.

Theo số liệu mới nhất của Worldometers, Mỹ ghi nhận gần 1,4 triệu người mắc Covid-19, trong đó gần 82.000 ca tử vong do dịch bệnh này. Các bang bị ảnh hưởng nặng nhất tại Mỹ về số ca mắc theo thứ tự là New York, New Jersey, Illinois, Massachusetts and California./.

Theo VOV

