Quốc tế đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Gaza

Ngoài cứu trợ nhân đạo, nhiều hoạt động ngoại giao đang diễn ra nhằm giảm thiểu thương vong dân thường cũng như bàn tính tương lai cho dải Gaza.

Nhà Trắng hôm 31/10 cho biết 66 xe tải hỗ trợ nhân đạo đã vào Gaza trong 24 giờ qua và thêm hàng chục xe khác dự kiến sẽ được thông quan để đưa hàng cứu trợ vào Gaza.

Đoàn xe cứu trợ quốc tế đi vào Gaza (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby lưu ý quy mô vận chuyển viện trợ bằng xe tải cho đến nay chỉ là “một phần nhỏ” so với nhu cầu ở Gaza. Ông nói:“Chúng tôi đang tiếp tục thúc đẩy việc khôi phục các dịch vụ thiết yếu, bao gồm nước và cung cấp nhiên liệu. Nhiên liệu sẽ rất quan trọng ở đây, chắc chắn là trong những giờ và những ngày tới vì lượng nhiên liệu hiện có gần như cạn kiệt. Và tất nhiên, chúng tôi ủng hộ các nỗ lực đảm bảo lối đi an toàn cho dân thường ở Gaza và những người muốn rời đi, đồng thời chúng tôi xin nhắc lại không ủng hộ bất kỳ hành động cưỡng bức di dời người Palestine ra bên ngoài Gaza”.

Số lượng xe tải viện trợ vào Gaza đã tăng dần lên, nhưng vẫn còn rất nhỏ so với 400 xe tải lưu thông trước khi xảy ra chiến sự. Tuy nhiên, việc phân phối thực phẩm, vật tư y tế đang chững lại ở Gaza do thiếu nhiên liệu, tình trạng cướp bóc các cửa hàng, tắc nghẽn đường phố và sự hỗn loạn do cư dân tháo chạy.

Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) cho biết, cơ quan này hoạt động khó khăn vì 1 trong 2 nhà kho bị đột nhập và nhà kho thứ hai đang trở thành nơi tạm trú của 8.000 người di tản. Người phát ngôn UNRWA Juliette Touma cho biết, ưu tiên của cơ quan này là cung cấp bột mỳ và viện trợ cho ít nhất 670.000 người phải di dời.

Trong bối cảnh Israel tấn công toàn diện vào Gaza, nhiều hoạt động ngoại giao quốc tế được xúc tiến. Ai Cập tuyên bố sẽ tham gia ở tất cả các cấp ngoại giao để giải quyết “cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có” ở Gaza.

Trong chuyến thăm cửa khẩu Rafah ngày hôm qua, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly kêu gọi hành động quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza, tái khẳng định lập trường của Cairo phản đối chính sách trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg yêu cầu các hoạt động của Israel ở Gaza phải tôn trọng luật pháp quốc tế, mạng sống của dân thường phải được bảo vệ và viện trợ nhân đạo đến được Gaza.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu thương vong và bảo vệ dân thường. Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tới Israel vào cuối tuần này sau đó sẽ có tới các nước khác trong khu vực.

Mỹ và 1 số nước trong khu vực đã bàn tính về tương lai dải Gaza như thành lập một lực lượng đa quốc gia hoặc Gaza tạm thời được đặt dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và hồi sinh 1 chính quyền Palestine “hiệu quả” để quản lý Gaza.