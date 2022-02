Philippines mạnh tay mở cửa cho du khách từ 157 nước

Philippines đã chính thức kết thúc gần 2 năm đóng cửa với du khách nước ngoài do dịch COVID-19.

Động thái hồi sức cho ngành du lịch và các ngành liên quan được Philippines thực hiện rất mạnh tay, theo đó, khách du lịch từ 157 nước đã tiêm đủ vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính được nhập cảnh mà không phải cách ly. Philippines tự tin mạnh tay một phần là do làn sóng biến thể Omicron đã thuyên giảm tại quốc gia này. Cả nước chủ nhà và du khách đều tỏ ra rất hồ hởi trong ngày đầu gặp lại.

Những người nước ngoài đầu tiên được chào đón trở lại Philippines trong ngày 10/2 sau gần hai năm. Họ là các công dân của 157 nước có thỏa thuận miễn visa với Philippines, đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Những người thuộc diện này không còn bị bắt buộc cách ly sau khi nhập cảnh.

Du khách từ 157 nước đã tiêm đủ vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính được nhập cảnh vào Philippines mà không phải cách ly. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Chính phủ Philippines đã chấm dứt hệ thống xếp loại rủi ro đã đóng cửa biên giới nước này với những người từ các nước bị dịch nặng nhất.

Philippines đã áp đặt một trong những lệnh phong tỏa dài nhất trên thế giới với các quy định cách ly do cảnh sát giám sát để dập đại dịch. Do đó, kinh tế nước này đã bị suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ những năm 1940, đưa tỷ lệ thất nghiệp và đói ăn lên mức cao kỷ lục. Theo dự kiến cũ, Philippines sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/12/2021, nhưng nước này đã phải hoãn kế hoạch do sự lây lan của biến thể Omicron.

Theo VTV

