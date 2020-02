Những điểm tương đồng và khác biệt giữa SARS và virus corona mới

Có những điểm tương đồng và cả sự khác biệt giữa dịch bệnh do virus corona hiện nay với SARS – dịch bệnh ảnh hưởng tới hơn 8.000 người ở 37 nước.

Virus corona mới (nCoV) và SARS có sự tương đồng về gen và đều có những triệu chứng bệnh giống như cúm, nhưng chủng virus mới được cho là ôn hòa hơn.

Sự lây lan dịch bệnh do nCoV hiện nay bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, thường được so sánh với dịch SARS bùng phát cách đây gần 2 thập kỷ khiến hơn 8.000 người bị ảnh hưởng ở 37 nước.

Chuỗi gen của virus corona mới (nCoV) có ít nhất 70% tương tự với SARS. Ảnh: Hemel Today

Sự so sánh ngày càng trở nên chính xác hơn khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch viêm đường hô hấp do virus corona là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu hôm 30/1, khiến dư luận ngày càng lo ngại.

Theo giới chức y tế Trung Quốc, 259 người đã thiệt mạng vì virus corona mới, trong khi hàng ngàn trường hợp được ghi nhận ở đại lục. Tới nay, gần 12.000 người nhiễm virus corona, vượt xa số người nhiễm SARS giai đoạn 2002-2003.

Cả 2 loại virus này đều có các triệu chứng tương tự nhau. Những người nhiễm nCoV này thường có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, khô cổ họng, thở gấp và thậm chí suy hô hấp, theo một số tạp chí y khoa.

Tương tự, SARS cũng thường đi kèm các triệu chứng tương tự như cúm, trong đó có sốt cao, gai người, đau cơ, đau đầu, đôi khi có thể tiêu chảy. Cả 2 loại virus đều có thể gây viêm phổi.

Theo các tạp chí y khoa, chuỗi gen của virus corona mới (nCoV) có ít nhất 70% tương tự với SARS. Cả 2 đều thuộc “gia đình” virus corona – có thể gây các bệnh từ cảm lạnh thông thường cho tới các bệnh nguy hiểm hơn.

Truyền bệnh từ động vật sang người

Theo WHO, cả nCoV và SARS đều thuộc loại virus lây truyền từ động vật sang người. Mặc dù các nghiên cứu khoa học vẫn đang tiếp tục được thực hiện, nhưng một số nghiên cứu cho rằng, dơi nhiều khả năng nhất là vật chủ chứa virus ban đầu, dù nó có thể không lây trực tiếp sang cho người.

Các nhà nghiên cứu đều đã so sánh chuỗi gen của nCoV với các chuỗi gen của virus “cùng họ” khác trong phòng thí nghiệm và nhận thấy, các virus có “họ hàng gần nhất” với nCoV đều có nguồn gốc từ dơi. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho biết, cơ quan này đã phân tích 15 mẫu động vật từ chợ hải sản Vũ Hán – nơi được cho là trung tâm của đợt dịch, nhưng đều không tìm thấy mối liên hệ.

Tới nay, WHO vẫn nói rằng SARS chỉ “được cho là” một virus lây từ động vật sang người, từ một vật chủ là động vật – có thể là dơi – và sau đó lây sang các động vật khác như cầy hương.

SARS được cho là có tốc độ lây lan chủ yếu là các giọt dịch hô hấp khi một người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Theo dữ liệu của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, virus SARS cũng có thể lây lan khi một người tiếp xúc với bề mặt hoặc vật thể có chứa các giọt dịch nhiễm bệnh và sau đó chạm lên miệng, mũi, mắt của chính mình.

Có khả năng nCoV cũng là một loại dịch bệnh lây qua không khí, nhưng vẫn cần có các nghiên cứu sâu hơn để đưa ra kết luận chính xác.

Chỉ số lây nhiễm

Các nhà khoa học đang tìm cách xác định nCoV lây nhiễm như thế nào bằng cách sử dụng “chỉ số lây nhiễm” – tức là một người nhiễm bệnh có thể lây cho bao nhiêu người khác.

Theo WHO, Tỷ lệ này của SARS là từ 2-5 trong khi các nhà nghiên cứu thường cho là 2-3.

Dựa trên các nghiên cứu ban đầu, chỉ số lây nhiễm của nCoV nó tương tự như SARS – khoảng 2 đến 3 – mặc dù ước tính ban đầu của WHO khá thấp, chỉ ở mức 1,4 đến 2,5.

Các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng, ở giai đoạn đầu những con số này thường khó tính toán do số trường hợp nhiễm bệnh liên tục thay đổi, và có thể ảnh hưởng tới các mẫu thống kê.

Theo nhà virus học Ian Mackay, giáo sư tại đại học Queensland ở Australia, cCác nỗ lực ngăn chặn cũng có thể làm thay đổi chỉ số lây nhiễm do đợt dịch vẫn đang diễn ra.

“Con số có thể sẽ giảm khi chúng ta thấy những nỗ lực ngăn chặn hiện nay có hiệu quả hơn”, ông nói đồng thời nhấn mạnh điều này là do con người, đặc biệt là những người có triệu chứng rõ ràng có thể áp dụng thêm nhiều biện pháp đề phòng ngăn ngừa dịch bệnh và tìm cách điều trị.

Sự khác biệt

Theo các dữ liệu y tế, virus corona mới trung hòa hơn so với SARS về mức độ khắc nghiệt, tỷ lệ ca tử vong, khả năng lây nhiễm.

Tới nay, tỷ lệ tử vong do virus mới này mới chỉ khoảng 2% – với 259 người thiệt mạng trong số hơn 10.000 người nhiễm.

Trong khi đó, đợt bùng phát dịch SARS có 8.437 người trên thế giới nhiễm bệnh và có tỷ lệ ca tử vong là 10%. Theo một báo cáo của WHO, số ca tử vong do SARS từ 1/11/2002 đến 11/7/2003 là 813 người.

Lây qua đường tiếp xúc

Mặt khác, quy mô đợt dịch do nCoV đã vượt quá SARS, với số người nhiễm đã vượt quá số ca nhiễm SARS cách đây gần 2 thập kỷ.

Một yếu tố nữa cho thấy sự phức tạp của của đợt dịch hiện nay là nCoV, không giống như SARS, có thể truyền bệnh sang người từ khi người nhiễm chưa có triệu chứng của bệnh.

Trong một cuộc họp báo ngày 26/1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc nói rằng không giống như SARS, nCoV có thể bị lây trong thời gian ủ bệnh lên tới 14 ngày./.

Theo VOV

