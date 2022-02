Người dân châu Âu chia rẽ trước việc bỏ quy định phòng COVID-19

Mỹ và một số nước châu Âu đã tuyên bố áp dụng các biện pháp nới lỏng chống dịch, điều này đã dẫn đến những phản ứng trái chiều từ phía người dân.

Trong giai đoạn cuối tháng 12/2021, đầu tháng 1/2022, bang New York (Mỹ) chứng kiến đợt bùng dịch mạnh do biến thể Omicron, mỗi ngày có khoảng 80.000 ca mắc mới. Tuy nhiên, từ đó đến nay, số ca mắc COVID-19 đã giảm nhanh, hiện chỉ còn 5.000 – 6.000 trường hợp mỗi ngày, mức được cho là thấp so với khả năng ứng phó của thành phố.

Giới chức bang này đã bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở hầu hết các không gian công cộng trong nhà. Động thái này được coi là một bước chuyển đáng kể từ tình trạng đại dịch khẩn cấp sang sống chung với dịch bệnh.

Phía bên kia Đại Tây Dương, nhiều quốc gia châu Âu cũng tuyên bố các biện pháp nới lỏng chống dịch, tuy nhiên phản ứng của người dân ở những nước này lại không đồng thuận.

Một nhóm phụ nữ không đeo khẩu trang tạu tập tại quảng trường Plaza Mayor ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha ngày 10/2/2022. (Ảnh: AP)

Trong thông báo vào ngày 9/2, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố bãi bỏ yêu cầu cách ly dù có kết quả xét nghiệm dương tính, không yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc, bỏ quy định phải trình thẻ đã tiêm vaccine khi muốn vào dự các sự kiện đông người và không còn khuyến nghị làm việc tại nhà. Các quy định mới bắt đầu được áp dụng từ ngày 21/2 tới. Thủ tướng Anh coi đây là bước đi đẩy nhanh hơn nữa quá trình chung sống với virus. Động thái này sẽ khiến Anh trở thành quốc gia cởi mở nhất ở châu Âu trong việc đối phó với COVID-19.

Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã dỡ bỏ yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở ngoài trời. Hiện Tây Ban Nha vẫn ghi nhận tới 65.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, số ca trở nặng ở mức thấp. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thận trọng chọn việc giữ lại chiếc khẩu trang trên mặt.

