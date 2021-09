Nghịch lý vaccine COVID-19 tại Mỹ: Không thiếu nhưng tiêm chưa đủ!

Mỹ có số lượng vaccine COVID-19 dồi dào, nhưng tâm lý bài trừ và chần chừ tiêm chủng đang đẩy lùi nỗ lực chống dịch ở nước này.

Mỹ tiêm vaccie COVID-19 chậm nhất trong Nhóm G7

Từng dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, hiện Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ 57 toàn cầu, theo hãng truyền thông Bloomberg. 87% số bệnh nhân COVID-19 trưởng thành phải nhập viện điều trị tại Mỹ là những người chưa tiêm chủng. Bệnh nhân đã tiêm phòng đầy đủ chỉ chiếm 4%.

Nói đến vaccine trong cuộc chiến chống COVID-19, không thể không nói đến nước Mỹ. Quốc gia này có những nhà sản xuất vaccine lớn với lượng vaccine dồi dào, từng dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng và cũng là nước viện trợ vaccine nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, Mỹ hiện lại đang rơi vào nghịch cảnh “thừa vaccine, nhưng tỷ lệ tiêm phòng lại chưa đủ”.

Hãng tin AFP cho biết, chỉ trong nửa năm qua, nước Mỹ đã phải bỏ đi 15,1 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do số liệu từ các hiệu thuốc và nhà phân phối địa phương chưa đầy đủ. Theo báo The New York Times, tính đến thời điểm hiện tại, nếu tính dân số đủ điều kiện tiêm vaccine từ 12 tuổi trở lên, khoảng 72,9% người dân Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều và 62% được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, con số này chưa đủ để hình thành miễn dịch cộng đồng, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

Mỹ hiện có tốc độ tiêm vaccine COVID-19 chậm nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển G7. Chỉ tính riêng từ ngày 24/7 đến ngày 9/9, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở dân số Mỹ chỉ tăng khoảng 4%. Trong khi cùng kỳ, Nhật Bản đã tăng thêm 25%.

Tâm lý bài vaccine đẩy lùi nỗ lực tiêm chủng tại Mỹ

Từng dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, giờ nước Mỹ tụt xuống vị trí thứ 57 toàn cầu. Vậy những rào cản nào đã khiến nước Mỹ rơi vào tình cảnh này?

Nguồn vaccine nói chung không phải là vấn đề ở Mỹ bởi bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để được tiêm vaccine. Giữa tháng 4, mỗi ngày Mỹ tiêm được hơn 3 triệu liều vaccine, nhưng hiện đã giảm xuống chỉ còn khoảng 500.000 liều mỗi ngày.

Có thể ví von vào tháng 4, những người đi tiêm chủng ổ ạt giống như dòng chảy của một con sông, nhiều và nhanh. Tuy nhiên, khi một lượng dân số nhất định đã được tiêm chủng, những nhóm chưa tiêm có nhiều lý do để chần chừ và “những giọt nước này” chảy về điểm tiêm chủng chậm hơn. Khảo sát của công ty thu thập dữ liệu Morning Consult cho thấy, 17% người trưởng thành Mỹ không có ý định tiêm vaccine COVID-19 và 10% khác không chắc có tiêm hay không. Những con số này có nghĩa, hơn 1/4 dân số trưởng thành Mỹ ngần ngại tiêm vaccine. Theo hãng truyền thông BBC, các thanh niên khỏe mạnh ở Mỹ không vội vàng trong việc tiêm chủng bởi họ cho rằng, họ khó bị bệnh nặng hơn những người khác.

Hiện Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ 57 toàn cầu về tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: AP)

Khác biệt lớn về văn hóa và chính trị khiến việc tiêm chủng ở Mỹ bị chính trị hóa sâu sắc. Theo khảo sát của Quỹ Gia đình Kaiser, tổ chức giám sát tâm lý đối với vaccine, tới tháng 7, khoảng 86% người thuộc đảng Dân chủ đã tiêm phòng COVID-19, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa chỉ là 54%, 1/5 người ủng hộ đảng Cộng hòa nói “chắc chắn” sẽ không tiêm. Điều này giải thích một phần lý do tại sao việc tiêm vaccine lại triển khai chậm hơn ở các bang miền Nam, nơi thường có nhiều cử tri đảng Cộng hòa hơn.

Trong khi đó, theo BBC, thực trạng tiêm chủng chậm cũng nằm ở vấn đề tiếp cận.

Tiến sĩ Jennifer Kates, Phó Chủ tịch Quỹ Gia đình Kaiser, Mỹ, cho biết: “Tuy nguồn cung không phải là vấn đề ở đây nhưng vẫn có những người gặp phải rào cản trong việc tiêm chủng, như họ không thể nghỉ phép, thiếu phương tiện đi lại đến điểm tiêm và lo rằng, họ có thể phải trả phí tiêm phòng“.

Mỹ nỗ lực tăng độ phủ vaccine

Trong bối cảnh biến thể Delta lây lan mạnh nhưng tốc độ tiêm phòng vẫn chậm, các nhà chức trách Mỹ đã thông báo áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn về tiêm chủng. Đây là những nỗ lực sâu rộng nhằm ngăn chặn quyết liệt hơn sự gia tăng của các ca mắc COVID-19 đang làm quá tải trở lại hệ thống y tế ở nhiều bang. Dù những giải pháp này khó có thể khắc phục nhanh chóng nghịch lý “không thiếu vaccine, nhưng vẫn chưa tiêm đủ” tại Mỹ, nhưng đang được xem là hành động cần thiết để thúc đẩy một bộ phận dân số chưa tiêm đi tiêm chủng.

Trước sự lây lan mạnh của biến thể Delta hiện nay, các chuyên gia cho rằng, độ phủ tiêm chủng phải đạt từ 80% dân số trở lên mới hy vọng có thể đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Chính vì vậy, thay vì những biện pháp khuyến khích như trước đây, các nhà chức trách Mỹ đã thông báo yêu cầu bắt buộc nhằm thúc đẩy việc tiêm vaccine.

Theo các quy định mới của Chính phủ, những doanh nghiệp Mỹ có 100 nhân viên trở lên phải đảm bảo nhân viên được tiêm chủng, nếu không phải xét nghiệm 1 tuần/lần. Các công ty có thể phải đối mặt với hàng nghìn USD tiền phạt với mỗi người không tuân thủ quy định. Tổng thống Joe Biden cũng đã ký một lệnh hành pháp, yêu cầu tất cả nhân viên Chính phủ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Để đảm bảo trường học an toàn, khoảng 300.000 giáo viên bắt buộc phải tiêm vaccine. Các quy định mới này tác động tới khoảng 100 triệu người, chiếm hơn 2/3 lực lượng lao động Mỹ.

Mới đây, thành phố New York đã chính thức thực thi chương trình thẻ xanh y tế như một phần của quá trình mở cửa trở lại toàn thành phố. Người dân nếu muốn tham gia hoạt động trong không gian kín như nhà hàng, rạp chiếu phim… phải trình chứng nhận đã tiêm chủng ít nhất một liều vaccine.

