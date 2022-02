Nga sẵn sàng đối thoại với phương Tây về vấn đề an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác, tiếp tục đối thoại với phương Tây về các vấn đề an ninh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneve, Thụy Sĩ ngày 16/6/2021

Nga không muốn chiến tranh ở châu Âu và do đó đã đưa ra các đề xuất an ninh của mình là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo vào ngày 15/2 với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Moscow.

Theo Tổng thống Putin, Nga coi sự kiềm chế bằng vũ lực của phương Tây là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và không thể làm ngơ trước việc Mỹ và NATO diễn giải các nguyên tắc an ninh bình đẳng theo cách có lợi cho mình.

Ông Putin cho biết, đến thời điểm này, câu trả lời từ Mỹ cho các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga đã không giải quyết được ba yêu cầu cơ bản. Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh chung ở châu Âu, với điều kiện những mối quan tâm của Moscow không bị bỏ qua. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga mong muốn, vấn đề Ukraine không gia nhập NATO sẽ được giải quyết trong thời gian tới bằng biện pháp hòa bình trong các cuộc đàm phán.

Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, mặc dù NATO và EU có lập trường khác về các đề xuất an ninh của Nga nhưng có những điểm còn được thảo luận, đồng nghĩa với việc các bên có khả năng tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng bằng con đường ngoại giao. Theo Thủ tướng Đức, Nga là một phần cốt yếu trong việc duy trì an ninh tại châu Âu, và an ninh bền vững chỉ có thể đạt được khi hợp tác với Moscow.

Chuyến thăm của Thủ tướng Đức đến Nga diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Pháp Macron có mặt tại Moscow. Theo giới phân tích, với các chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo phương Tây đang nỗ lực khẳng định vai trò của mình trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Và Tổng thống Nga Putin cũng cho thấy sự sẵn sàng cho tất cả các cuộc đối thoại.

Trong khi đó, vào sáng 16/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu cập nhật tình hình liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine ngay sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố đã rút một phần binh lính về căn cứ sau các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine.

Binh sĩ Đức triển khai tới Romania để hỗ trợ các đồng minh NATO ngày 9/2/2022. (Ảnh: AP)

Bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden không đưa ra chính sách mới mà cập nhật tình hình liên quan đến Ukraine. Ông Biden nhắc lại, ngoại giao vẫn là cách tốt nhất để giảm leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản xấu nhất, ngay cả một cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra. Ông Biden nhấn mạnh, Nga cần cung cấp bằng chứng cụ thể của việc rút quân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Bộ Quốc phòng Nga hôm nay nói rằng một số đơn vị quân đội đang rời khỏi vị trí của họ gần Ukraine. Điều này là rất tốt, song chúng tôi vẫn chưa xác minh được rằng họ đã trở về căn cứ hay không“.

Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố rút một số lực lượng và thiết bị quân sự như xe tăng, xe thiết giáp khỏi biên giới giáp Ukraine. Đồng thời, Tổng thống Nga Putin cũng bất ngờ thay đổi thái độ với phương Tây khi tuyên bố, Moscow đã sẵn sàng đàm phán với Mỹ và NATO về các giới hạn triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu và minh bạch hóa các hoạt động quân sự.

Trước đó, Nga triển khai khoảng 100.000 quân tham gia tập trận gần khu vực biên giới Ukraine, khiến Mỹ và phương Tây quan ngại về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Kiev. Tuy nhiên, Moscow luôn bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định Nga không muốn có ý định đe dọa bất kỳ quốc gia nào.

Việc Nga tuyên bố rút quân và sẵn sàng đối thoại là tín hiệu tích cực nhằm giảm leo thang căng thẳng cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine. Điều này một lần nữa cho thấy, việc duy trì các nỗ lực ngoại giao cấp cao giữa Mỹ, NATO với Nga đã mang lại kết quả.

Theo VTV

