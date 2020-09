New Zealand có thể mở cửa biên giới với Australia trước Giáng sinh

New Zealand đang cân nhắc mở cửa biên giới với Australia vào trước dịp Giáng sinh sau khi việc kiểm soát dịch Coivid-19 tại 2 nước đang có nhiều tiến triển tốt.

Kế hoạch mở cửa biên giới giữa Australia và New Zealand đang được bàn thảo trở lại khi cả hai nước đều kiểm soát tốt làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Getty Images.

Trả lời phỏng vấn một đài phát thanh tại New Zealand vào sáng nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, việc mở cửa biên giới giữa hai nước có thể diễn ra trước dịp lễ Giáng sinh năm nay.

Tuy vậy, thay vì đặt toàn bộ 2 quốc gia vào kế hoạch này thì Thủ tướng Ardern cho biết, có thể người dân ở các khu vực không phải là “điểm nóng” Covid-19 tại Austrila mới được phép đến nước này: “Australia thay đổi kế hoạch sang khả năng mở cửa biên giới với từng bang vì thế mọi việc có thể diễn ra nhanh hơn. Bây giờ họ chuyển sang khái niệm “điểm nóng” có nghĩa là người dân một số khu vực sẽ không được phép sang New Zealand. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu các phương án mà Australia đưa ra cho New Zealand cũng như sự chuẩn bị cần thiết để đảm bảo cho dù có mở cửa biên giới với một bang của Australia thì dịch bệnh cũng được kiểm soát và an toàn đối với người dân New Zealand”.

Phó Thủ tướng New Zealand Winton Peters cũng khẳng định, New Zealand và Australia đang rất quyết tâm theo đuổi kế hoạch mở cửa biên giới giữa hai nước để thúc đẩy ngành du lịch.

Về phía Australia, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Simon Birmmingham khẳng định, việc mở cửa biên giới với New Zealand là hoàn toàn có thể diễn ra trong thời gian tới. Tuy vậy, việc đi lại của người dân Australia tới New Zealand sẽ bị hạn chế đặc biệt với khu vực Đảo Nam, bởi vì ổ dịch Coivd-19 gần đây tại thành phố Auckland./.

Theo VOV

