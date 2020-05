New York lên kế hoạch mở cửa lại ngành xây dựng, sản xuất hậu Covid-19

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, xây dựng và sản xuất là 2 ngành có thể hoạt động trở lại sau khi lệnh phong tỏa kết thúc tại bang này.

Ngày 4/5, Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo đã lên kế hoạch mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế của bang, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, bắt đầu với các ngành công nghiệp như xây dựng và các ngành ít bị ảnh hưởng nhất.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Ảnh: Getty

Ông Cuomo không đưa ra mốc thời gian cụ thể để mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, tuy nhiên, lệnh phong tỏa toàn bang New York sẽ chấm dứt vào ngày 15/5. Trước đó, Thống đốc bang New York cho biết, những khu vực có ít ca nhiễm bệnh và có đủ giường bệnh có thể xem xét nối lại hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng sau ngày 15/5.

Mặc dù không đưa ra chi tiết cụ thể, kế hoạch được ông Cuomo tiết lộ trong một cuộc họp ngắn hàng ngày là kế hoạch chi tiết nhất cho đến nay về cách bang New York – tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với các doanh nghiệp và cuộc sống hàng ngày.

Cuomo cho biết, ông hiểu cảm giác của những người biểu tình kêu gọi mở cửa lại nền kinh tế, tuy nhiên, Thống đốc bang New York cũng cảnh báo việc mở cửa trở lại quá sớm có thể làm lây lan virus SARS-CoV-2.

Theo ông Cuomo, các ngành như xây dựng, sản xuất và công nghiệp bán lẻ có thể hoạt động trở lại trong giai đoạn đầu mở cửa trở lại nền kinh tế, tiếp theo là giai đoạn 2 bao gồm các lĩnh vực như tài chính, hỗ trợ hành chính, bất động sản.

Giai đoạn 3 sẽ là nhóm ngành nhà hàng, dịch vụ, thực phẩm và khách sạn được mở cửa trở lại. Các cơ sở nghệ thuật, giải trí cũng như trường học sẽ nằm trong giai đoạn 4 và giai đoạn cuối cùng.

Ông Cuomo cho biết, các khu vực trong tiểu bang của ông có thể mở cửa nền kinh tế trở lại khi đạt ngưỡng theo 4 tiêu chí chính: tỷ lệ ca nhiễm mới, sức chứa của bệnh viện, khả năng xét nghiệm và khu vực đó có theo dõi tiếp xúc của người nhiễm bệnh hay không. Thống đốc bang New York cũng lưu ý rằng, các bệnh viện cần phải chuẩn bị thiết bị bảo hộ cá nhân trong vòng 90 ngày để tránh tình trạng thiếu hụt đã xảy ra kể từ tháng 3.

Bang New York đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 hơn 1 triệu người dân, tương đương khoảng 5% dân số của bang này, con số cao hơn các quốc gia khác như Italy ở mức 3,5% và Hàn Quốc là 1,2%.

Tuy nhiên, ông Cuomo cho biết 7 trong số 10 khu vực tại bang New York đã không đạt được ngưỡng xét nghiệm 30 người trên mỗi 1.000 người hàng tháng và không có khu vực nào đáp ứng đủ các tiêu chí để mở cửa nền kinh tế trở lại.

Ngày 3/5, bang New York ghi nhận 226 ca tử vong do Covid-19, số ca tử vong thấp nhất trong ngày kể từ ngày 27/3. Số bệnh nhân nhập viện và phải đặt nội khí quản tiếp tục giảm kể từ ngày 28/3.

Theo thống kê của Reuters, có gần 25.000 người tại bang New York đã tử vong do Covid-19, căn bệnh do chủng virus SARS-CoV-2 gây nên./.

Theo VOV

