Mỹ đã nối lại các hoạt động quân sự chung với Iraq sau 2 tuần tạm dừng do những căng thẳng khu vực leo thang, New York Times cho biết.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nối lại các hoạt động quân sự với quân đội Iraq ngày 15/1 sau 2 tuần tạm dừng do căng thẳng khu vực leo thang khi các lực lượng bán quân sự được Iran ủng hộ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, New York Times dẫn lời 2 quan chức quân đội Mỹ khẳng định.

Mỹ nối lại chiến dịch quân sự với Iraq sau 2 tuần căng thẳng với Iran. Ảnh minh họa: AP

Các quan chức này cho biết Mỹ muốn nối lại các chiến dịch chống IS với quân đội Iraq để không khiến tổ chức khủng bố này lợi dụng bất kỳ khoảng thời gian gián đoạn nào.

Ngày 5/1, quốc hội Iraq đã bỏ phiếu yêu cầu các lực lượng nước ngoài rời khỏi Iraq sau vụ Mỹ không kích giết chết Tướng Iran Qassem Soleimani – chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân dòng Shia ở Iraq được Iran ủng hộ Abu Mahdi Muhandis tại Sân bay Quốc tế Baghdad.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần bác bỏ việc rút toàn bộ quân khỏi Iraq. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien tuần trước cho biết Mỹ sẽ rời đi theo “những thời hạn của mình”./.

Theo VOV

Lượt xem: 3