Mỹ khuyến cáo người dân không ra ngoài giữa bão tuyết lịch sử

Giới chức bang New York, miền Đông nước Mỹ, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm bão tuyết nguy hiểm.

Thành phố Buffalo ngập trong tuyết trắng.

Một cơn bão tuyết khổng lồ đang càn quét khu vực phía Tây bang New York, gây ra tuyết rơi dày tới hơn 1,8 mét trong những ngày qua.

Chính quyền bang New York đã hạn chế hoạt động đi lại bằng đường bộ cũng như buộc các hãng hàng không hủy bỏ các chuyến bay ở một số khu vực trước tuần nghỉ lễ Tạ ơn bận rộn.

Thống đốc bang New York cho biết đã có hơn 90 vụ đâm xe đã được ghi nhận, trong khi hàng trăm người phải nhờ đến lực lượng cứu hộ giải cứu do bị mắc kẹt trên đường do bão tuyết. Cơn bão tuyết cũng đã khiến ít nhất 2 người tử vong do các sự cố liên quan đến tim mạch.

Một người dân bang New York ra đường lúc tuyết rơi. (Ảnh: Reuters)

Thành phố Buffalo đã quá quen với những đợt tuyết rơi vào tháng 11. Dù vậy, đợt tuyết lần này là điều người dân địa phương chưa từng ghi nhận.

Thị trưởng Buffalo Byron Brown hôm 19/11 nhận định, tuyết năm nay rơi “nhiều hơn những gì chúng tôi thường có”. Ông dự đoán, thành phố sẽ phải chờ đến ngày 21 – 22/11 để phần nào trở lại hoạt động bình thường, CNN đưa tin.

Một xe ô tô bị mắc kẹt tại Buffalo. (Ảnh: Reuters)

“Đây là cơn bão rất khó dự đoán, với vùng tuyết di chuyển lên xuống, từ Bắc xuống Nam”, ông Brown nói. “Tuyết rơi rất nhanh, rất ẩm, rất dữ dội”.

Hai người dân địa phương đã tử vong do hậu quả của cơn bão, tờ The New York Times cho biết. Khoảng 280 người đã được cứu hộ, trong khi 1.600 người khác phải chịu cảnh mất điện.

Bên cạnh New York, 5 bang khác ở Mỹ – Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio và Pennsylvania – cũng đang phải đối mặt với báo động thời tiết xấu.

Theo VTV

