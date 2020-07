Mưa lũ Trung Quốc: Hồ Bắc báo động đỏ, 1 huyện ở An Huy hủy thi đại học

Mưa lũ ở Trung Quốc diễn biến phức tạp khiến tỉnh Hồ Bắc phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ trong khi 1 huyện ở tỉnh An Huy phải hủy thi đại học buổi sáng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc đã bị lùi lại 1 tháng so với hàng năm và bắt đầu vào hôm nay (7/7). Trong khi đó, mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương ở nước này. Sáng nay, một huyện của tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đã buộc phải hủy thi vì ngập nặng.

Vũ Hán huy động xe hút nước do mưa lớn gây ngập trong thành phố hôm 6/7. Ảnh: Chinanews

Ngày 7/7, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc lại tiếp tục phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo ở nước này ngày thứ 3 liên tiếp. Hàng loạt các địa phương ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hồ Bắc xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa lên đến 250-280mm.

Riêng tỉnh Hồ Bắc, trong đó có thành phố Vũ Hán đã phải 3 ngày liên tiếp phát đi mức cảnh báo mưa lớn màu đỏ, cấp độ cao nhất đối với đợt mưa dài ngày lần này. Tỉnh này cũng đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp II, tức là mức nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế do đợt mưa kéo dài từ ngày 4/7 đến nay gây ra cho Hồ Bắc đã lên đến 1,14 tỷ nhân dân tệ (khoảng 160 triệu USD).

Cây cầu cổ bị nước lũ cuốn sập tại tỉnh An Huy. Ảnh: Mạng An Huy

Mưa lớn liên tục cũng đã khiến nhiều tuyến đường nội đô ở Vũ Hán ngập sâu trong nước, có nơi ngập hơn 1m, buộc lực lượng chức năng phải huy động xe chuyên dụng để hút nước. Trong khi đó, do mực nước trên sông Trường Giang đoạn chảy qua thành phố này đã đạt mức báo động, tất cả các bến phà tại đây đã phải dừng hoạt động từ 7h sáng 7/7 (giờ địa phương).

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học ở Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước lũ thượng nguồn dâng cao, một huyện của tỉnh An Huy, miền Đông nước này đã buộc phải hủy thi môn Ngữ văn trong sáng nay. Chỉ có hơn 500 trong số khoảng 2.000 thí sinh đến được địa điểm thi. Cũng tại tỉnh này, một cây cầu cổ 400 tuổi đã bị dòng nước lũ cuốn trôi./.

