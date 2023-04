Các cuộc kiểm tra của quân đội Ukraine theo hướng Zaporozhye có lẽ cho thấy Kiev chuẩn bị cho chiến dịch tấn công gần các thành phố Pologi và Tokmak trong những tuần tới, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia (tạm dịch là Chúng tôi sát cánh với Nga) cho hay.