Lượng lúa mì dự trữ toàn cầu chỉ đủ dùng trong 10 tuần

Liên Hợp Quốc đã được cảnh báo rằng, dự trữ lúa mì toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Với tình trạng như hiện nay, đặc biệt là sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát, nguồn cung lúa mì toàn cầu trong kho dự trữ chỉ còn duy trì trong 10 tuần nữa.

Tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu đã gặp ảnh hưởng đến mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu không có sự can thiệp tích cực. Đây là cảnh báo của bà Sara Menker, Giám đốc điều hành của Công ty dữ liệu Nông nghiệp Gro Intelligence, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bà Sara Menker cho biết, nguồn cung cấp lương thực toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu phân bón, khí hậu gián đoạn và tồn kho dầu ăn, ngũ cốc ở mức thấp kỷ lục. Nếu không có các hành động toàn cầu phối hợp tích cực và tức thời đáng kể, thế giới có nguy cơ hứng chịu thiệt hại về con người và kinh tế.

Theo cảnh báo của bà Menker, trước khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra, hai quốc gia này đã cung cấp tổng cộng 1/3 lượng lúa mì xuất khẩu của thế giới và nằm trong nhóm 5 nhà xuất khẩu ngô hàng đầu. Cùng với tình trạng thiếu phân bón lan rộng, các vấn đề về chuỗi cung ứng và hạn hán kỷ lục khiến lượng lúa mì dự trữ trên toàn cầu chỉ còn đủ dùng trong khoảng 10 tuần.

Nguồn cung cấp lương thực toàn cầu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: World Grain)

Cuộc khủng hoảng lúa mì ngày càng trầm trọng hơn khi Ấn Độ, nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới, cấm xuất khẩu loại ngũ cốc này và khiến nông dân phải trả chi phí cao hơn từ phân bón, thức ăn và nhiên liệu.

Carlos Mera, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa nông nghiệp tại Rabobank cho biết, việc chiếm khoảng 1/5 lượng xuất khẩu lúa mì toàn cầu cùng với vụ mùa thuận lợi sẽ giúp Nga sản xuất gần 85 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay. Điều này khiến thế giới khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn thực phẩm của Nga trong 12 tháng tới.

Đầu tuần này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đã cảnh báo về “ngày tận thế” thiếu lương thực thế giới khi Ukraine gặp khó khăn trong việc xuất khẩu các sản phẩm. Ukraine có thực phẩm trong kho nhưng không thể lấy ra vào lúc này và đây là một nỗi lo lớn không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với cả thế giới. Ước tính khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc không được sử dụng trong các hầm chứa của Ukraine.

Trong một báo cáo hồi đầu tháng 5, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, dự trữ lúa mì sẽ sụt giảm nghiêm trọng vào cuối năm 2022-2023, xuống mức thấp nhất trong gần 10 năm qua.

Ngay cả khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc, vấn đề an ninh lương thực sẽ không sớm được giải quyết nếu các quốc gia không có hành động phối hợp.

Theo VTV

Lượt xem: