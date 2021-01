Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ diễn ra như thế nào?

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1 sẽ là một trong những sự kiện được quan tâm nhất trên thế giới trong năm 2021.

Cửa phía Tây của tòa nhà Quốc hội Mỹ nằm trên đồi Capitol, biểu tượng quyền lực cao nhất của nước Mỹ, là nơi sẽ diễn ra buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lần thứ 59 của vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, ông Joe Biden. Sân khấu chính đang được dựng lên tại bậc tam cấp trước cửa tòa nhà Quốc hội Mỹ. Hai bên cánh gà và bãi cỏ phía dưới sẽ được sử dụng làm sân khấu chính cho các khách mời chính thức.

Trong những buổi lễ nhậm chức Tổng thống trước đây, thông thường có 20.000 giấy mời chính thức được phát ra. Tuy nhiên, năm nay, để đề phòng sự lây lan của dịch COVID-19, số giấy mời chỉ khoảng 1.000.

Giống như những buổi lễ trước, trên khán đài chính, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ đọc lời tuyên thệ để trở thành vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Đây sẽ là lần thứ 3 ông Joe Biden tuyên thệ tại đây, hai lần trước là tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ vào các năm 2009 và 2013.

Cách đây 4 năm, có khoảng 300.000 – 600.000 người dân Mỹ từ khắp các bang đổ về khu gần tòa nhà Quốc hội để chứng kiến buổi lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Năm nay, do dịch COVID-19, Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức Tổng thống cho biết sẽ không tổ chức cuộc tập trung đông người như truyền thống và thúc giục người dân theo dõi sự kiện từ nhà.

Theo truyền thống, sau lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện cuộc diễu hành từ tòa nhà Quốc hội về Nhà Trắng, nơi Tổng thống sẽ ở và làm việc trong 4 năm tiếp theo.

Vì dịch COVID-19, buổi diễu hành dự kiến sẽ được thay thế bằng sự kiện trực tuyến. Chắc chắn không vì thế mà sự kiện 4 năm mới diễn ra một lần này sẽ giảm bớt sự chú ý và quan tâm vì sự kiện này sẽ chính thức đánh dấu nước Mỹ đã chuyển sang một giai đoạn mới.

Người biểu tình xông vào điện Capitol vào ngày 6/1

25.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ Joe Biden

Bộ Quốc phòng Mỹ đã ủy quyền 25.000 quân nhân do Cơ quan Mật vụ Mỹ điều phối, tăng 5.000 so với con số được xác nhận hồi đầu tuần, để bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Lực lượng này sẽ hỗ trợ nhiệm vụ thực thi pháp luật liên bang và chuẩn bị an ninh trong lễ nhậm chức.

Tướng Daniel Hokanson, người đứng đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, cho biết, các binh sỹ và phi công được bố trí xung quanh thành phố để bảo vệ thủ đô của nước Mỹ. Nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng triển khai Lực lượng Vệ binh đến thành phố Washington D.C để hỗ trợ sự kiện tới sau khi xảy ra cuộc bạo loạn tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1 vừa qua.

Các quan chức quân đội Mỹ đã tăng đều đặn số lượng vệ binh được ủy quyền hỗ trợ bảo vệ lễ nhậm chức, từ 15.000 lên 20.000 binh sĩ vào đầu tuần này. Con số cuối cùng sẽ do Cơ quan Mật vụ Mỹ quyết định. Trong khi đó, theo Tướng Hokanson, gần 7.000 vệ binh được triển khai theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát Quốc hội và Cảnh sát Công viên Mỹ.

Bên cạnh lực lượng Vệ binh Quốc gia được bố trí dày đặc, hàng nghìn cảnh sát và lực lượng mật vụ sẽ tham gia đảm trách công tác an ninh. Chia sẻ thông tin với giới truyền thông sau cuộc họp cho sự kiện quan trọng này, Hạ nghị sĩ Tom Malinowski cho biết, giới chức đã chuẩn bị kỹ kế hoạch ứng phó, thiết lập an ninh ở mức tối đa. Nếu những kế hoạch này được áp dụng tại Điện Capitol hôm 6/1 vừa qua, “một con ruồi cũng khó có thể lọt được vào tòa nhà này”.

FBI cảnh báo biểu tình vũ trang trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Ngày 11/1, FBI cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc biểu tình có vũ trang ở Washington và thủ phủ 50 bang trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 20/1.

Ngay từ ngày 8/1, FBI đã nhận được thông tin về một nhóm đang kêu gọi mọi người biểu tình ở các tòa án, trụ sở chính quyền bang và liên bang trong trường hợp Tổng thống bị bãi nhiệm trước ngày 20/1. Nhóm này cũng có kế hoạch “gây bão” Đồi Capitol và các tòa nghị viện 50 bang.

Hiện FBI khẳng định đang tập trung vào việc xác định, điều tra và ngăn chặn những kẻ kích động bạo lực cũng như liên quan tới hoạt động tội phạm. FBI nhấn mạnh, mục tiêu của họ không phải những người biểu tình ôn hòa mà là những kẻ bạo lực, phá hoại và đe dọa an toàn của người khác.

