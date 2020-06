Làn sóng bỏ việc của các nhân viên cảnh sát Mỹ

Các cơ quan cảnh sát tại Mỹ đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng riêng của mình khi hàng loạt nhân viên bỏ việc.

Cái chết của người đàn ông da màu George Floyd cách đây 3 tuần đã khiến hàng nghìn người kêu gọi thay đổi hệ thống cảnh sát của Mỹ. Những người biểu tình kêu gọi lãnh đạo cộng đồng của mình phải buộc các nhân viên cảnh sát phải có trách nhiệm, đồng thời giảm ngân sách cho các cơ quan cảnh sát – với hy vọng những nguồn ngân sách có thể được tái phân bổ sang các chương trình khác.

Các cơ quan cảnh sát tại Mỹ đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng riêng của mình khi hàng loạt nhân viên bỏ việc. Ảnh: CNN

Ở nhiều địa phương, giới chức đã có những biện pháp như ký sắc lệnh thay đổi cách thức hoạt động của các cơ quan cảnh sát, cam kết cải cách hơn nữa và hành động nhanh chóng đối với các vụ việc cảnh sát làm chết người xảy ra trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, khi sự giận dữ đang “sục sôi” trên khắp nước Mỹ, các cơ quan cảnh sát cũng đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng riêng của mình do khi hàng loạt nhân viên bỏ việc.

Ở Minneapolis, ít nhất 7 nhân viên cảnh sát đã từ chức kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát sau cái chết của George Floyd cuối tháng 5/2020. Theo một người phát ngôn thành phố, ngoài những người đã từ chức, còn nhiều người khác cũng đang làm thủ tục xin thôi việc.

Atlanta trở thành tâm chấn của các cuộc biểu tình sau khi người đàn ông da đen Rayshard Brooks bị bắn vào lưng và tử vong đêm 12/6. Sau cái chết của Rayshard Brooks, cảnh sát trưởng Atlanta đã từ chức và nhân viên trực tiếp liên quan đến vụ việc cũng bị sa thải.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Atlanta nói rằng, từ đầu tháng 6 tới nay đã có 8 nhân viên nghỉ việc.

“Các số liệu cho thấy, chúng tôi có từ 2-6 nhân viên xin thôi việc mỗi tháng trong năm 2020”, cảnh sát Atlanta cho biết.

Ở Nam Florida, 10 cảnh sát xin thôi việc tại đơn vị SWAT của thành phố do lo ngại về an toàn. Các nhân viên này đã gửi thư lên cảnh sát trưởng Sonia Quinones nói rằng họ “được trang bị nghèo nàn, không được huấn luyện bài bản và nhiều khi bị kiềm chế bởi sự chính trị hóa của các chiến thuật tới mức đặt sự an toàn của những chú chó lên trên sự an toàn của chính các thành viên trong nhóm”.

Ở Buffalo, New York, gần 60 nhân viên cảnh sát xin thôi việc tại các đội phản ứng khẩn cấp sau sự việc 2 nhân viên cảnh sát bị ghi lại hình ảnh được cho là đẩy một người biểu tình lớn tuổi ngã xuống đất.

“57 người đã xin thôi việc do bất mãn với cách xử lý 2 nhân viên cảnh sát trong đội của họ, dù 2 người này chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình”, Chủ tịch Hiệp hội từ thiện cảnh sát Buffalo John Evans nói với CNN./.

