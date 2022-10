Khủng hoảng năng lượng đặt ra “mối đe dọa hiện hữu” đối với các mục tiêu khí hậu

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã làm cản trở quá trình chuyển đổi xanh và những nỗ lực giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5°C.

Đây là nhận định do các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà môi trường đưa ra với cảnh báo về một “mối đe dọa hiện hữu” đối với các mục tiêu khí hậu.

Với việc những khu vực thuộc châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu có thể xảy ra trong mùa đông này, các tham luận tại hội nghị bền vững IMPACT của Reuters ở London đã đưa ra biện pháp giải quyết thách thức của việc duy trì nguồn điện, thậm chí bằng cách sản xuất nhiệt điện than và sử dụng nhiều than hơn mà không từ bỏ các mục tiêu khí hậu của khu vực.

Steve Malkin, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn môi trường Planet Mark, cho biết: “Chúng ta đang ở trong một thời khắc chuyển đổi”, lưu ý rằng cuộc chiến ở Ukraine và hậu quả là khủng hoảng năng lượng đã đặt ra một “mối đe dọa hiện hữu” đối với các mục tiêu bền vững của các quốc gia.

Giá than nhiệt được sử dụng để sản xuất điện và các nhiên liệu hóa thạch khác đã tăng vọt do nhiều nước châu Âu đã cắt giảm sử dụng khí đốt của Nga.

Nhu cầu sử dụng than ở châu Âu đã gia tăng trong những tháng gần đây. (Ảnh: Anadolu Agency)

Trong khi nhu cầu than trước đó dự kiến ​​sẽ giảm trong dài hạn, hiện đã có sự “hồi sinh” nhu cầu sử dụng than ở châu Âu trong những tháng gần đây, khi các nhà máy điện than hoạt động trở lại.

Christian Rynning-Tonnesen, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất châu Âu Statkraft, nói: “Chúng tôi cần than trong thời gian ngắn hạn của cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhưng về mặt chính sách, chúng ta cần đạt được lượng khí thải thấp và năng lượng tái tạo trong dài hạn”.

Trong khi nhiều diễn giả tại hội nghị lo ngại, cuộc khủng hoảng năng lượng có thể làm chậm tiến trình khí hậu trong thời gian tới, một số người lạc quan rằng nó có thể củng cố xu hướng chuyển đổi sang các lưới điện xanh hơn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai.

Giám đốc điều hành IKEA Jesper Brodin trong một cuộc phỏng vấn với Reuters lưu ý rằng cuộc khủng hoảng cũng sẽ khuyến khích hiệu quả năng lượng. Ông Brodin cho biết, trong hai năm tới, dự kiến ​​sẽ có nhiều thách thức về kinh tế, IKEA đang giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hơn cho khách hàng, bao gồm hệ thống chiếu sáng LED và thiết bị điện tử chạy bằng năng lượng mặt trời và pin.

