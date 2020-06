Khảo sát bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước Trump ở lớp cử tri trẻ tuổi

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế trước Tổng thống Trump trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như bộ phận cử tri trẻ tuổi.

Cuộc khảo sát trên của Đại học Quinnipiac với 1.332 người tham gia được tiến hành từ ngày 11 – 15/6. Trong số những người được hỏi có độ tuổi từ 18 – 34, 58% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay hôm nay, trong khi 31% trong số này ủng hộ ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump trên toàn quốc. 49% người tham gia phỏng vấn nói rằng họ sẽ bầu cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong khi tỷ lệ lựa chọn Tổng thống Trump là 41%. Sai số trong cuộc khảo sát và 2,7 điểm.

Một cuộc khảo sát khác do The Economist/YouGov tiến hành cũng cho kết quả tương tự khi 61% người tham gia trong độ tuổi từ 18 – 29 chọn ông Biden là ứng viên thích hợp hơn cho vị trí Tổng thống, trong khi 24% lựa chọn ông Trump. Trong bộ phận cử tri từ 45 – 64 tuổi, ông Trump dẫn trước ông Biden ở tỷ lệ sít sao là 47% so với 46%.

Cuộc khảo sát của The Economist/YouGov cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc. 50% người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong khi 41% người tham gia chọn bỏ phiếu cho ông Trump. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 14 – 16/6 với 1.500 người tham gia và sai số là 3,2 điểm.

Ngoài ra, cuộc khảo sát của Đại học Quinnipiac còn xem xét tới quan điểm của người Mỹ về các vấn đề như kinh tế, đại dịch Covid-19 và các mối quan hệ sắc tộc.

Theo cuộc khảo sát, 51% người tham gia nói rằng họ tin tưởng ông Trump sẽ có khả năng điều hành kinh tế tốt hơn trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden ở lĩnh vực này là 46%.

Tuy nhiên, ông Biden dẫn trước ông Trump về khả năng đối phó với đại dịch và vấn đề sắc tộc. Cựu Phó Tổng thống dẫn trước với tỷ lệ 54% so với 41% về phản ứng với dịch Covid-19 và dẫn trước với tỷ lệ 58% so với 46% về việc giải quyết các vấn đề về sắc tộc.

Bên cạnh đó, trung bình các cuộc khảo sát trên toàn quốc do Real Clear Politics và FiveThirtyEight tiến hành cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump 8 điểm./.

Theo VOV

