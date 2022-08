Italy ghi nhận số người nhiễm COVID-19 mới tăng trở lại, số ca mắc/ngày ở Nhật Bản vẫn cao nhất thế giới

Đến sáng 22/8, thế giới có trên 600,77 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,47 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 95,33 triệu ca mắc và hơn 1,065 triệu trường hợp tử vong.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bắt đầu chuẩn bị chuyển sang giai đoạn người dân và các công ty bảo hiểm chi trả các khoản phí tiêm vaccine, xét nghiệm và điều trị COVID-19 sau gần 3 năm được chính phủ tài trợ. Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ dự kiến sẽ họp vào cuối tháng 8 này để thảo luận về biện pháp mới. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của các bên liên quan trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, trong đó đại diện của các chuỗi nhà thuốc, cơ quan y tế bang và nhà sản xuất thuốc sẽ thảo luận để vạch ra lộ trình và các quy định về quản lý để thực hiện chuyển đổi trên.

Quy trình thương mại hóa này được dự báo sẽ kéo dài nhiều tháng mới hoàn tất. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để đảm bảo 30 triệu người Mỹ chưa có bảo hiểm vẫn có thể tiếp cận vaccine và các biện pháp điều trị. Giá bán thương mại của các loại vaccine và thuốc chữa COVID-19 được cho là sẽ cao hơn giá mà Chính phủ liên bang chi trả.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã thừa nhận rằng cơ quan này phản ứng không hiệu quả với đại dịch COVID-19, đồng thời công bố chương trình cải cách sâu rộng. Kế hoạch cải cách tập trung vào mục tiêu chia sẻ dữ liệu nhanh hơn và đưa ra hướng dẫn y tế công cộng dễ hiểu hơn. CDC cũng lập một phòng điều độ nhằm đảm bảo lực lượng lao động của cơ quan này bao gồm nhiều thành phần trong dân số Mỹ và truyền đạt tốt hơn các hướng dẫn y tế công cộng cho tất cả các nhóm dân số.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 21/8, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,34 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.300 trường hợp thiệt mạng.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, độ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 ở nước này đã vượt 2 tỷ liều và tính đến ngày 19/8, đã có gần 2 tỷ 93 triệu liều đã được tiêm. Sau khi phát hiện các biến thể mới, Chính phủ Ấn Độ đang tập trung cải thiện độ bao phủ liều vaccine tăng cường trong bối cảnh tỉ lệ tiêm liều thứ 3 còn thấp.

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 toàn cầu với hơn 153.500 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,35 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Ngược với xu hướng giảm cách đây 1 tháng, số ca mắc mới COVID-19 tại Italy đang tăng trở lại với mức tăng 14,4% trong tuần qua. Italy, quốc gia đầu tiên tại châu Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19, ghi nhận số ca mắc mới tăng từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7/2022, sau đó giảm. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm mới lại gia tăng trong vài ngày qua.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Italy, ngày 18/8 nước này ghi nhận hơn 27.000 ca mắc mới, giảm so với hơn 36.000 ca ghi nhận một ngày trước, nhưng tăng gấp 3 lần so với mức dưới 10.000 ca/ngày trong những ngày trước đó.

Italy có tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 thuộc hàng cao nhất trong Liên minh châu Âu. Tính đến ngày 18/8, đã có 94,1% dân số trên 12 tuổi được tiêm vaccine đủ liều hoặc đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc COVID-19 trong 6 tháng trước.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Italy đang tăng trở lại. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Canada đã cho phép tiêm liều tăng cường vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada, Tiến sĩ Theresa Tam, cho biết, Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêm chủng (NACI) khuyến cáo, trẻ em mang các bệnh lý nền nên được tiêm nhắc lại sau 6 tháng kể từ liều thứ hai. “Liều tăng cường này là lựa chọn tuyệt vời giúp phục hồi khả năng bảo vệ cho nhóm tuổi trên, đặc biệt đối với những trẻ có nguy cơ cao bị bệnh nặng”, Tiến sĩ Theresa Tam nói rõ.

Cũng theo người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Canada, sự khác biệt giữa khuyến nghị của NACI dành cho trẻ em có nguy cơ cao và những trẻ em còn lại là nhóm thứ nhất “nên” được tiêm liều tăng cường còn nhóm thứ hai “có thể” được tiêm liều tăng cường.

Trong bối cảnh mùa tựu trường đã cận kề, tâm lý lo ngại về khả năng lây nhiễm COVID-19 tại các trường học ngày càng tăng lên. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine ở trẻ từ 5-11 tuổi thấp hơn nhiều so với tất cả các nhóm lứa tuổi khác với hiện chỉ có 42% số trẻ trong nhóm tuổi này đã được tiêm hai liều. Đáng chú ý, tỷ lệ tiêm mũi tăng cường ở thanh thiếu niên cũng khá thấp, chưa đến 20% thanh thiếu niên trong nhóm tuổi từ 12-17 được tiêm nhắc lại.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tiếp tục giảm, nhưng số người tử vong ở mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Theo đó, Hàn Quốc ghi nhận hơn 129.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 20/8, trong đó có 492 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới theo ngày đã có chiều hướng giảm, nhưng vẫn cao hơn 4% so với một tuần trước đây. Tuy nhiên, Hàn Quốc ghi nhận thêm 84 ca tử vong do COVID-19 trong ngày hôm qua, mức cao nhất kể từ ngày 29/4 vừa qua với 136 ca.

Số ca mắc mới trong ngày 21/8 là 110.944, với 64 người thiệt mạng

Theo giới chức Bộ Y tế Hàn Quốc, số ca tử vong do COVID-19 có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh số ca mắc mới chưa giảm mạnh, nhưng Chính phủ sẽ nỗ lực để bảo vệ những nhóm có nguy cơ cao.

Nhật Bản đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ 7. Ngày 20/8, nước này ghi nhận hơn 253.000 ca mắc mới COVID-19, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới trên 250.000. Đến ngày 21/8, con số này là 242.790 trường hợp. Số ca mắc kỷ lục được ghi nhận ở các tỉnh Miyagi, Yamagata, Tottori, Okayama và Tokushima. Các con số này đều ở mức cao nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng ghi nhận thêm 254 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 20/8 và 263 người vào ngày 21/8. Số ca mắc mới COVID-19 liên tiếp ở mức cao trong bối cảnh người dân nước này vừa trải qua kỳ nghỉ hè vào giữa tháng 8.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản thông báo, Thủ tướng Fumio Kishida đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Ông hiện đang nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng tại nhà riêng. Ông Fumio Kishida vừa có kỳ nghỉ kéo dài một tuần và dự kiến sẽ trở lại làm việc vào ngày 22/8.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc ở mức cao nhất trong 3 tháng qua. (Ảnh: AP)

Cho đến nay, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng trên 16,92 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 36.780 trường hợp tử vong.

Trước đó, Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc mới ở mức kỷ lục 2 ngày liên tiếp, với 261.029 ca ghi nhận ngày 19/8, cho thấy người dân di chuyển nhiều trong kỳ nghỉ hè giữa tháng 8. Tỷ lệ nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua tại Nhật Bản ở mức 25.601 ca/ngày, thấp hơn 2,1% so với tuần trước.

Ngày 20/8, Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố số liệu cho thấy số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tiếp tục giảm, nhưng số ca tử vong do bệnh này ở mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua.

Theo đó, Hàn Quốc ghi nhận 129.411 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 492 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 22.193.387 ca. Số ca mắc mới đã có chiều hướng giảm, nhưng vẫn cao hơn 4% so với 1 tuần trước đây với 124.555 ca. Tuy nhiên, Hàn Quốc ghi nhận thêm 84 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 29/4 vừa qua với 136 ca. Theo đó, tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại Hàn Quốc đến nay là 25.980 ca.

Kể từ tháng 7, dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron lây lan mạnh tại Hàn Quốc, cùng với việc chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp phòng dịch, đã làm bùng phát làn sóng dịch mới tại Hàn Quốc. Theo giới chức Bộ Y tế Hàn Quốc, số ca tử vong do COVID-19 có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh số ca mắc mới chưa giảm mạnh, nhưng Chính phủ sẽ nỗ lực để bảo vệ những nhóm có nguy cơ cao.

Từ tháng 7, Hàn Quốc đối mặt với làn sóng mới của dịch COVID-19 do sự lây lan của biến thể phụ BA.5 của Omicron trong khi các biện pháp phòng dịch được gỡ bỏ. Kể từ đầu dịch đến nay, Hàn Quốc có tổng cộng 26.044 ca tử vong. Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết số, ca tử vong do COVID-19 tại nước này con tăng do số ca mắc mới tiếp tục tăng. Giới chức y tế kêu gọi Chính phủ cần đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ,Trung Quốc đại lục ghi nhận 2.181 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 20/8. Theo NHC, trong tổng số ca mắc mới có 553 ca lây nhiễm cộng đồng và 1.628 ca không triệu chứng. Riêng tỉnh Hải Nam ghi nhận số ca mắc cao nhất trên cả nước với tổng cộng 1.000 ca.

NHC cho biết thêm với 396 bệnh nhân mới xuất viện trong ngày 20/8, tổng số người đã bình phục trên toàn Trung Quốc đại lục đạt 225.749 người.

Ngày 21/8, Trung Quốc đại lục có 602 ca lây nhiễm cộng đồng. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 hiện vẫn ở mức không đổi là 5.226 người.

Theo VTV

Lượt xem: 1