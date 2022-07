Hủy hơn 15.000 chuyến bay tại châu Âu

Các hãng hàng không đã buộc phải thông báo hủy hơn 15 nghìn chuyến bay ở châu Âu trong lịch trình tháng 8/2022.

Hiện các sân bay châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn. Cảnh tượng hành khách xếp hàng dài nhốn nháo do không thể thực hiện chuyến bay diễn ra hàng ngày, nhiều hãng hàng không và sân bay đang phải vật lộn không chỉ do thiếu nhân viên, mà còn do các cuộc đình công đòi tăng lương diễn ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao khiến đời sống gặp khó khăn.

Turkish Airlines là hãng hàng không có số lượng chuyến bay bị hủy lớn nhất ở châu Âu với 4.408 chuyến, tiếp đó là British Airways với 3.600 chuyến, EasyJet là 2.045 chuyến. Một số du khách cho biết, họ phải đến sân bay sớm hơn 8 tiếng để xếp hàng và làm thủ tục bay.

Theo VTV

