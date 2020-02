Hong Kong phát minh thiết bị xét nghiệm nhanh virus corona mới

Thiết bị của nhóm nghiên cứu Hong Kong giúp giảm thời gian phát hiện virus corona từ 90 phút đến 3 giờ xuống chỉ còn 40 phút.

Các nhà nghiên cứu của một trường đại học Hong Kong (Trung Quốc) vừa hát minh ra một thiết bị phát hiện nhanh virus corona mới, với toàn bộ quy trình từ lấy mẫu đến cho kết quả thử nghiệm chỉ trong vòng 40 phút.

Đồ họa virus corona chủng mới. Ảnh: WHO.

Phát minh này do một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong do Giáo sư Ôn Duy Giai dẫn đầu phát triển.

Theo ông Ôn Duy Giai, thay đổi tốc độ gia nhiệt mẫu vật là chìa khóa để tốc độ xét nghiệm ra virus corona mới. Nguyên lý của phương pháp này là khuếch đại ADN của mẫu và phát hiện ADN của virus.

Với phương pháp truyền thống thì việc gia nhiệt sẽ tăng từ 4 đến 5 độ C mỗi giây. Tuy nhiên, với phương pháp mới được dùng trong thiết bị của nhóm nghiên cứu Hong Kong, tốc độ gia nhiệt có thể nhanh tới 30 độ C mỗi giây. Do đó, thời gian phát hiện virus có thể giảm từ 90 phút đến 3 giờ giờ xuống còn 40 phút.

Giáo sư Ôn Duy Giai cho biết nhóm của ông bắt đầu nghiên cứu sau khi nhận được một mẫu virus corona từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 20/1. Thiết bị này đang được gửi đến tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để sử dụng./.

Theo VOV

