Hơn 60 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ từ đầu năm đến nay

Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 63 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 26 tỷ USD và con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng khi mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo thống kê của Bộ quản lý các tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc, đợt mưa lũ từ đầu năm đến nay ở nước này đã ảnh hưởng đến đời sống của 63,4 triệu người, khiến 219 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 26 tỷ USD.

Tính đến ngày 13/8 vừa qua, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đã giải ngân khoảng 2,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 300 triệu USD) viện trợ cho 11 tỉnh thành, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai hạn hán Trung Quốc cũng đã tổ chức 23 đợt viện trợ trị giá 134 triệu nhân dân tệ (khoảng 19 triệu USD) cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Mùa mưa năm nay tại Trung Quốc được đánh giá là mùa mưa có lượng mưa nhiều nhất, thời gian dài nhất và phạm vi lớn nhất trong gần 60 năm qua, tại lưu vực Giang Hoài lượng mưa lũy kế đo được được là 759,2 mm đồng thời kéo dài liên tục trong hơn 60 ngày. Trong khi đó, trên phạm vi toàn quốc, tổng cộng có 634 sông lớn xảy ra cảnh báo lũ, 194 sông vượt mức an toàn, hai sông lớn là Hoàng Hà và Trường Giang lần lượt xuất hiện trận lũ thứ 4 và trận lũ thứ 5 từ đầu năm đến nay.

Tại cuộc họp hôm 17/8 vừa qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục cảnh báo về đợt mưa lớn trong 3 ngày tới tại nhiều khu vực của nước này, đồng thời nhấn mạnh khả năng tiếp tục xuất hiện lũ trên các sông Trường Giang và Hoàng Hà.

Do ảnh hưởng của luồng không khí nóng và lạnh đan xen, khu vực Tây Nam, Hoa Bắc, Đông Bắc của Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa lớn, trong đó bồn địa Tứ Xuyên, Vân Nam sẽ có mưa rất to, còn tại khu vực phía Nam do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (nhiều khả năng sẽ trở thành bão số 7) thì các tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam sẽ có mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết bất thường. Do đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tiếp tục giữ mức cảnh báo thiên tại hạn hán cấp độ 3, đồng thời nhận định, tình hình mưa lũ trong thời gian tới vẫn hết sức nghiêm trọng, yêu cầu các địa phương của nước này không được lơ là, cần làm tốt công tác ứng phó. Hiện Bộ này cũng đang có 5 đoàn công tác tại tuyến đầu để hỗ trợ cho các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ./.

