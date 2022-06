Hơn 18 triệu người ở vùng Sừng châu Phi đối mặt với mất an ninh lương thực nghiêm trọng

Tình trạng hạn hán ở khu vực Sừng châu Phi đã khiến ít nhất hơn 18 triệu người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Người mẹ đỡ cậu con trai suy dinh dưỡng của mình đứng sau khi cậu ngã gục gần túp lều của họ ở làng Lomoputh, miền Bắc Kenya, ngày 12/5/2022.

Trong đó, hơn 7,1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng.

Đây là thông tin do Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) đưa ra mới đây.

Theo cơ quan này, hầu hết những người chịu tác động nặng nề của tình trạng hạn hán là ở Ethiopia, Kenya và Somalia.

OCHA dự báo, vùng Sừng châu Phi có nguy cơ tiếp tục đối mặt với tình trạng hạn hán vào cuối năm nay, năm thứ 5 liên tiếp, bất chấp đây là thời điểm mùa mưa hàng năm.

Các nhân viên thuộc OCHA và những đối tác đang tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo ở các khu vực Tigray, Afar, và Amhara, miền Bắc Ethiopia.

OCHA cho biết, các tổ chức nhân đạo đang gửi đến khu vực Tigray nước uống, hệ thống vệ sinh, các lều trại di động và lương thực, thực phẩm bằng đường bộ và đường không.

Tại Amhara, hàng cứu trợ nhân đạo cũng đã đến tay của hơn 10 triệu người kể từ cuối tháng 12/2021, và hơn 992.000 người ở Afar kể từ cuối tháng 2 năm nay.

OCHA cho biết thêm, tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi cũng gây mất an ninh lương thực và tình trạng suy dinh dưỡng tăng vọt ở nhiều khu vực tại Kenya.

Hiện có khoảng 4,1 triệu người Kenya đang phải đối mặt với mất an ninh lương thực ở cấp độ khủng hoảng hoặc tình trạng khẩn cấp, tăng từ mức 3,5 triệu người chỉ vài tháng trước. Số người bị mất an ninh lương thực này tại Kenya cao hơn so với cả 2 giai đoạn hạn hán ghi nhận trước đó là từ năm 2010 – 2011 và từ năm 2016 – 2017.

Thực trạng này cũng khiến tình trạng suy dinh dưỡng tăng ở mức đáng báo động. Hơn 900.000 trẻ dưới 5 tuổi và khoảng 134.000 phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần được điều trị khẩn cấp. Do đó, OCHA kêu gọi tăng cường tài trợ khẩn cấp và ngay lập tức cho các hoạt động cứu trợ.

Các nhà hoạt động nhân đạo đang huy động 180,7 triệu USD để đáp ứng những nhu cầu ưu tiên cao nhất ở Kenya.

Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Somalia, ông Adam Abdelmoula, đã cảnh báo mối đe dọa hiện hữu về tỷ lệ tử vong quy mô lớn do tình trạng mất an ninh lương thực.

Mới đây, phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, khoảng 13% dân số toàn cầu đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Dự kiến, tỷ lệ này sẽ tăng lên 16% vào tháng 12 năm nay do cuộc khủng hoảng nước và lương thực.

