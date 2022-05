Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận về an ninh lương thực và năng lượng

Ngoại trưởng các nước G7 đã nhóm họp tại Đức để thảo luận về cuộc xung đột Nga – Ukraine và tác động toàn cầu của nó, đặc biệt đối với giá lương thực và năng lượng.

Ngoại trưởng Đức phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Weissenhäuser Strand, Đức, ngày 12/5/2022.

Hội nghị thượng đỉnh các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra hôm 12/5 tại bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba và người đồng cấp Moldova Nicu Popescu là khách mời tham dự hội nghị.

Phát biểu trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh, hội nghị lần này có tầm quan trọng chiến lược, bởi cuộc xung đột Nga – Ukraine không chỉ gây ra khủng hoảng sâu sắc đối với toàn châu Âu mà còn là cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu.

Do Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của thế giới nên cuộc xung đột ở nước này đang gây ra những tác động lớn tới an ninh lương thực toàn cầu do có hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở Ukraine. Ngoại trưởng Đức cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực trước tiên ở châu Phi và Trung Đông do hậu quả của xung đột vì hiện có tới 25 triệu tấn ngũ cốc mà thế giới rất cần đang bị phong tỏa tại các cảng ở Ukraine. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng lương thực này sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa dưới tác động của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ukraine hiện là một trong số các nhà cung cấp ngũ cốc quan trọng nhất trên toàn thế giới. Theo số liệu của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO), năm 2021, Ukraine vẫn là nước xuất khẩu lúa mạch lớn thứ ba và xuất khẩu lúa mì lớn thứ năm trên thế giới.

Các Ngoại trưởng G7 tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Đức. (Ảnh: AP)

Tại hội nghị lần này, các bên tham gia cũng sẽ thảo luận về an ninh năng lượng của châu Âu trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga bị cắt giảm gần đây. G7 cũng sẽ bàn về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Baerbock, G7 muốn đảm bảo để Ukraine, bất chấp cuộc xung đột tiếp diễn, vẫn tiếp tục là nước xuất khẩu nguồn lương thực quan trọng của thế giới. Nhà ngoại giao Đức nhấn mạnh, G7 sẽ cùng thảo luận cách thức “phá” các phong tỏa đối với xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine để nước này có thể tiếp tục xuất khẩu ra thế giới. Nguyên nhân là do nếu lúa mì được vận chuyển bằng đường bộ thay vì đường biển, sẽ chỉ có một lượng nhỏ có thể được vận chuyển ra nước ngoài.

Liên quan tới đề nghị của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba muốn Đức cung cấp máy bay chiến đấu giúp nước này phòng thủ, Ngoại trưởng Baerbock bày tỏ sự dè dặt trước đề nghị của Kiev, đồng thời nhắc lại quan điểm trước sau như một của Chính phủ Đức về việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine.

Theo VTV

