Hội nghị An ninh Munich thể hiện “sự đoàn kết mạnh mẽ xuyên Đại Tây Dương”

Ngày 19/2, Hội nghị An ninh Munich, hội nghị an ninh quy mô nhất thế giới được tổ chức thường niên, đã kết thúc sau ba ngày họp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước Hội nghị An ninh Munich.

Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã chi phối hầu hết các cuộc thảo luận tại hội nghị năm nay. Các nhà lãnh đạo và các diễn giả tham dự hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các khía cạnh của đề tài này.

Bên cạnh đó, nhiều chủ đề nóng khác và những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt, từ chính trị, kinh tế tới an ninh quốc phòng, biến đổi khí hậu, môi trường, an ninh lương thực toàn cầu… cũng được thảo luận tại hội nghị.

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich 2023 Christoph Heusgen đánh giá, hội nghị đã thể hiện “sự đoàn kết mạnh mẽ xuyên Đại Tây Dương”. Ông Christoph Heusgen cho rằng châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng cần tăng chi tiêu quốc phòng để có thể đáp ứng tốt hơn trước những thách thức mới của thời đại.

Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chụp ảnh chung trước cuộc họp ở Munich (Đức), ngày 18/2/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bên lề hội nghị, nhiều cuộc thảo luận song phương và đa phương được dư luận quốc tế quan tâm đã diễn ra, trong đó đáng chú ý là các cuộc gặp có sự tham dự của đại diện Mỹ, Trung Quốc, Đức, Pháp, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Được tổ chức thường niên từ năm 1963 tới nay, Hội nghị An ninh Munich tuy không phải là nơi đề ra chính sách, chiến lược, không thể giải quyết tất cả vấn đề an ninh đang đặt ra, nhưng lại được coi là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo, các bên đối thoại cấp cao, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, thảo luận những biện pháp giảm đối đầu, căng thẳng, đối phó với các thách thức, nguy cơ, nhằm bảo vệ môi trường an ninh quốc tế.

Diễn ra từ ngày 17 – 19/2 tại khách sạn hạng sang Bayerischer Hof, thành phố Munich, Đức, hội nghị năm nay quy tụ 850 đại biểu, trong đó có khoảng 40 nguyên thủ quốc gia, 50 Bộ trưởng Ngoại giao và 25 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), các tổ chức quốc tế.

