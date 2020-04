Hội đồng Bảo an thảo luận về Bảo vệ thường dân bị nạn đói do xung đột

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/4 đã họp trực tuyến, thảo luận về bảo vệ thường dân bị nạn đói do xung đột.

Theo Báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực, năm 2019 có 135 triệu người tại 55 quốc gia phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, cao nhất trong vòng 4 năm trở lại, trong đó 60% là tại các nước có xung đột hoặc bất ổn.

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) David Beasley cảnh báo nguy cơ xảy ra “đại dịch đói” trong năm 2020 đồng thời cho biết đại dịch Covid-19 sẽ làm tăng gấp đôi số người đối mặt với nguy cơ chết đói trong năm 2020, lên tổng số 265 triệu người.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dominicana, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2020, phát biểu nhấn mạnh vấn đề bảo vệ thường dân bị nạn đói do xung đột vũ trang, đặc biệt các nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già, là mối quan tâm của Hội đồng Bảo an, khẳng định cần điều phối các trụ cột hòa bình, an ninh, phát triển, môi trường và viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an khác đều nhấn mạnh các cuộc xung đột vũ trang gây đình trệ hoạt động sản xuất lương thực, phá hủy cơ sở hạ tầng, dẫn đến người dân mất nhà cửa, gây hệ quả nhân đạo, và nạn đói nghiêm trọng. Các nước Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên xung đột tuân thủ triệt để luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an; kêu gọi Hội đồng Bảo an cần đẩy mạnh các nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết xung đột, xây dựng hòa bình bền vững.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an và các cơ quan trong hệ thống Liên Hợp Quốc cần nỗ lực hơn nữa khắc phục “vòng luẩn quẩn” của xung đột và mất an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh nguy cơ cao hơn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh bên cạnh việc duy trì cam kết viện trợ nhân đạo cho người dân, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần hợp tác, hỗ trợ các nước khôi phục sau xung đột, cải thiện sinh kế người dân, duy trì nguồn cung cấp lương thực, có giải pháp toàn diện xây dựng hòa bình và bảo đảm an ninh lương thực. Đại sứ Đặng Đình Quý cũng cho rằng cần thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào quá trình xây dựng hòa bình và bảo đảm an ninh lương thực./.

