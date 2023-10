Hội đồng bảo an ngày 18/10 đã không thông qua được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza.

Nghị quyết do Brazil soạn thảo lên án cuộc tấn công do Hamas thực hiện nhắm vào Israel cũng như bạo lực đối với thường dân đồng thời kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện cho viện trợ đến được với người dân ở Gaza.

Hội đồng bảo an không thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tuy nhiên, Hội đồng bảo an đã không thông qua được nghị quyết do Mỹ phủ quyết với lý do văn bản này không đề cập tới quyền tự vệ của Israel. Mỹ là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống trong khi 12 thành viên khác của Hội đồng bảo an bỏ phiếu ủng hộ, hai nước bỏ phiếu trắng.

Hội đồng bảo an hồi đầu tuần đã bác một nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo, tuy nhiên, văn bản này không đề cập tới Hamas.

