Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp tiếp hứng chịu động đất và rung chấn

Trong những ngày qua, Nhật Bản và Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu những trận động đất tương đối mạnh từ 3-4 độ richter.

Đêm qua (4/5), tại khu vực Kanto, Nhật Bản (bao gồm Tokyo và tỉnh lân cận như Saitama, Chiba, Kanagawa…) đã xảy ra trận động đất tương đối mạnh. Tại tâm chấn là Chiba và Saitama, qui mô khoảng 4 độ richter, khu vực Tokyo khoảng 3 độ richter.

Động đất tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, Cục khí tượng Nhật Bản đã dự báo sẽ có trận động đất khoảng 5,5 độ richter sẽ xảy ra. Trận động đất này không có cảnh báo sóng thần. Đến nay, chưa có thông báo nào về số thương vong do trận động đất này xảy ra. Trong khi đó, Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc cho biết một trận động đất 3,1 độ richter đã xảy tại tỉnh Nam Jeolla.

Cục khí tượng thủy văn nhận định ở các vùng lân cận có thể cảm thấy rung lắc, qua đó khuyến cáo người dân cảnh giác đảm bảo an toàn. Trên thực tế, sau trận địa chấn 1,8 độ richter ngày 26/4, cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm 39 cơn địa chấn cường độ không đáng kể khác. Trong số đó có 4 trận trên 2,0 độ richter xảy ra vào các ngày 28/4 (2,1), 30/4 (2,4), 2/5 (2,3) và trận ngày 3/5 (3,1) có cường độ lớn nhất.

Được biết, máy đo cường độ địa chấn tại tỉnh Nam Jeolla đã ghi nhận trận động đất này ở quy mô 3 độ richter, tức là người ở tầng cao của các tòa nhà sẽ cảm nhận rất rõ rung lắc, còn xe ô tô đứng yên trên đường sẽ hơi lắc lư vào thời điểm xảy ra động đất.

Theo điều tra, địa điểm lần này vốn không phải nơi hay xảy ra động đất trong quá khứ, các tầng địa chất tại đây hầu như chưa từng được điều tra đứt gãy.

Ngày 4/5, Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc đã cho lắp đặt một trạm quan sát tạm thời tại khu vực xảy ra động đất. Cơ quan này giải thích động đất là sự rung chuyển trên bề mặt Trái Đất do kết quả của quá trình giải phóng năng lượng bất ngờ ở lớp vỏ Trái Đất, do đó động đất thường dừng lại sau khi năng lượng này tan đi, tuy nhiên hiếm có trường hợp nào địa chấn nhỏ lại xảy ra liên tiếp như lần này. Do đó, cơ quan này đang tăng cường theo dõi tình hình, đồng thời khuyến cáo các trận địa chấn khác có thể sẽ tiếp tục xảy ra tại đây./.

