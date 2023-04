EU bồi thường thiệt hại cho Ba Lan do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính từ EU lên tới hàng chục triệu euro đối với những thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Warsaw cho biết việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đang khiến cho giá thành ngũ cốc tại Ba Lan giảm mạnh và gây ra các ảnh hưởng lớn về tài chính cho người nông dân. Theo báo cáo, ngũ cốc Ukraine đang có ưu thế giá rẻ hơn so với ngũ cốc sản xuất ở EU, do nước này trước đó mắc kẹt lượng lớn ngũ cốc khi các cảng ở Biển Đen bị phong tỏa. Do vậy đã ảnh hưởng tới giá cả và doanh thu của các nông dân châu Âu, trong đó có Ba Lan. Theo ước tính Chính phủ Ba Lan đã phải chi hàng chục triệu euro để hỗ trợ người dân gặp thiệt hại bởi nhập khẩu ngũ cốc.

Ảnh minh họa thefirstnews.

Ngày 30/3, Ủy ban châu Âu đã công bố các quốc gia thành viên EU đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 56 triệu EUR để hỗ trợ nông dân ở các quốc gia biên giới phải đối mặt với hậu quả của việc phải nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Thủ tướng Ba lan cho biết nước này sẽ nhận được khoản bồi thường trị giá khoảng 30 triệu euro. Ông cho biết cũng đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU về thị trường nội bộ cũng như một số quan chức đứng đầu chính phủ các nước EU về vấn đề này.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, theo một số nguồn tin, cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao tại hội nghị Bucharest Nine (B9) sẽ tập trung về các vấn đề an ninh ở khu vực Trung và Đông Âu. Hội nghị Thượng đỉnh này cũng được coi là cuộc họp sơ bộ của các Ngoại trưởng NATO trước Hội nghị Thượng đỉnh của liên minh vào tháng 7 tới./.

VOV.

