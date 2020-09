Dư luận Trung Quốc, Hàn Quốc sau khi Nhật Bản chọn được tân Thủ tướng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng chúc mừng ông Suga trở thành tân Chủ tịch đảng cầm quyền tại Nhật Bản…

Chánh Văn phòng Nội các Suga Yoshihide hôm 14/9xuất sắc vượt qua hai ứng cử viên khác để giành chiếc ghế Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và sẽ thay Thủ tướng Abe Shinzo, người đã thông báo từ chức ngày 28/8 vì lý do sức khỏe. Dư luận trong nước và quốc tế đều lên tiếng chúc mừng ông Suga.

Ông Suga. Ảnh: Nikkei.

Việc ông Suga giành chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do là một kết quả được dự đoán trước, vì hầu hết các kết quả thăm dò đều cho thấy ông Suga được công chúng ủng hộ nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng tiếp theo. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abe chúc mừng ông Suga, khẳng định không có ai phù hợp hơn ông Suga vào vị trí Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do: “Tất cả chúng ta đều có chung một niềm tin rằng ông Suga sẽ trở thành lãnh đạo mới của Nhật Bản. Tôi nghĩ ông Suga là người phù hợp nhất cho vị trí chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do trong kỷ nguyên Lệnh hòa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản. Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh: “Chúng tôi chúc mừng ông Suga là chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với lãnh đạo Đảng và chính phủ mới tại Nhật Bản, trên nguyên tắc và tinh thần đã nêu trong bốn văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch và trong phát triển kinh tế và xã hội, cũng như thúc đẩy, cải thiện và phát triển hơn nữa quan hệ song phương”.

Truyền thông Hàn Quốc cũng ngay lập tức đưa tin về chính trường Nhật Bản với nhận định, Chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và chắc chắn trở thành Thủ tướng Nhật Bản sẽ không thay đổi lập trường trong chính sách với Hàn Quốc.

Theo bài viết đăng tải trên Yonhap, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không có sự thay đổi lớn dưới thời ông Suga và chính quyền Hàn Quốc nên tìm kiếm một khởi đầu mới với Nhật Bản, vì một khởi đầu thuận lợi sẽ tạo ra một mối quan hệ hợp tác và tương lai tốt đẹp hơn giữa hai bên.

Thị trường cổ phiếu châu Á hôm nay cũng tăng điểm với hi vọng ông Su-ga trở thành Thủ tướng Nhật Bản sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế “Abenomics” của người tiền nhiệm./.

