Dịch virus corona bùng phát: Cả thế giới chung một chiến tuyến

Trong bối cảnh số người tử vong và nhiễm virus corona tăng cao, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Tính đến sáng nay, số ca mắc virus corona mới lên tới 14.555 ca, trong đó có 305 trường hợp tử vong. Đặc biệt đã có 1 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc. Trước tình hình này, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới đã đã tăng cường các biện pháp phòng dịch. Philippines hôm nay (2/2) xác nhận một người đàn ông 44 tuổi tới từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng trước là trường hợp tử vong đầu tiên do chủng virus corona mới (2019-nCoV) tại nước này.

Nhân viên phun thuốc khử trùng trên một con tàu ở Seoul, Hàn Quốc ngày 24/1/2020. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết:“Bộ Y tế xác nhận rằng, nam giới 44 tuổi nhiễm virus corona mới đã tử vong vào hôm qua. Trong quá trình nhập viện, bệnh nhân bị viêm phổi nặng. Vài ngày trước sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, sức khỏe đã xấu đi nhanh chóng trong vòng 24 giờ qua dẫn đến cái chết của bệnh nhân”.

Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Philippines Rabindra Abeyasinghe xác nhận, đây là trường hợp tử vong đầu tiên do chủng virus corona mới ngoài Trung Quốc.

Trong một thông tin đáng lo ngại liên quan đến virus corona mới trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp, các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm hiện nay có thể truyền nhiễm qua hệ tiêu hóa. Các chuyên gia y tế thuộc Bệnh viện Nhân dân của Đại học Vũ Hán và Viện virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phối hợp nghiên cứu và tìm thấy acid nucleic của virus trong chất bài tiết và trực tràng, sau khi phát hiện dấu hiệu ban đầu của một số ca nhiễm bệnh lại chỉ là tiêu chảy chứ không phải sốt như các trường hợp phổ biến. Nhóm nghiên cứu cho rằng, ngoài truyền nhiễm qua tiếp xúc hoặc đường hô hấp, chủng mới của virus corona còn có khả năng truyền nhiễm qua đường phân-miệng nhất định.

Trước dịch bệnh ngày một lan rộng với số người nhiễm virus corona không ngừng tăng cao mỗi ngày, hiện tại, nhiều bệnh viện với thiết kế để nhân rộng mô hình điều trị SARS đang xuất hiện trên khắp Trung Quốc khi nước này huy động các nguồn lực y tế để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới.

Bắc Kinh đã bắt đầu cải tạo Bệnh viện Tiểu Thang Sơn (Xiaotangshan) của thành phố, nơi trước đây được sử dụng để cách ly và điều trị cho bệnh nhân SARS, nhằm đề phòng dịch bệnh virus corona mới bùng nổ. Các quan chức cho biết, việc bệnh viện sẽ được đưa vào sử dụng hay không sẽ dựa trên diễn biến của dịch bệnh trong tương lai.

Hiện một số thành phố đang xây dựng các phiên bản Tiểu Thang Sơn của riêng mình. Điển hình, Vũ Hán đang xây dựng 2 bệnh viện để điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới. Các cơ sở này dự kiến được đưa vào sử dụng vào ngày 3/2 và 5/2, tại thành phố tâm dịch ở miền Trung Trung Quốc. Một bệnh viện mang tên Lôi Thần Sơn (Leishenshan), với 1.600 giường, nhiều hơn 300 so với thiết kế trước đó, khi số lượng bệnh nhân địa phương tăng lên. Bệnh viện sẽ được mở rộng đến 60.000 mét vuông và cung cấp không gian làm việc cho hơn 2.000 nhân viên y tế. Bệnh viện còn lại là Hỏa Thần Sơn (Huoshenshan), nơi 4.000 công nhân xây dựng đang nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thiện. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông qua việc điều 1.400 nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang tới điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn kể từ ngày 3/2.

Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc cho biết đã lên kế hoạch xây dựng một bệnh viện tương tự ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân

Nhằm trợ giúp Trung Quốc cho cuộc chiến chống lại virus corona mới, Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ y tế tới Trung Quốc. Hiện số hàng này đã được vận chuyển tới Trung Quốc.

Trước đó, Đức đã chuyển 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ lực lượng chức năng nước này trong quá trình triển khai, ứng phó với virus corona mới ở vùng tâm dịch.

Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới tiếp tục có những biện pháp phòng chống dịch. Bộ Nội vụ Israel tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt biên giới nhằm cấm nhập cảnh đối với những người đến Trung Quốc trong hai tuần qua. Lệnh cấm này bao gồm cả hàng không lẫn cảng biển, cửa khẩu trên bộ với Jordan và Ai Cập Trước đó ngày 30/1, Israel đã cấm toàn bộ các chuyến bay từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh.

Hôm nay, New Zealand thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài tới từ Trung Quốc đại lục do nguy cơ từ dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 3/2. Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cũng đã nâng cảnh báo đi lại lên mức cao nhất đối với công dân nước này khi tới Trung Quốc đại lục. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh, giới chức y tế nước này đã khuyến cáo rằng cần phải có biện pháp phòng ngừa do còn nhiều điều chưa rõ về cách thức virus lây lan.

“Các biện pháp này là do chúng ta chưa hiểu biết nhiều về loại virus này và chúng ta còn cần phải tìm tìm hiểu nhiều về cách thức lây lan của nó. Vì vậy, đây không phải là một thông báo gây ra bất kỳ sự hoảng sợ nào đối với người dân New Zealand. Điều này là phòng ngừa, chúng tôi đang làm điều này vì sức khỏe của người dân. “

Trước đó, Philippines cũng đã thông báo không cho phép khách nước ngoài tới từ Trung Quốc nhập cảnh.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch điều thêm một chuyến bay để sơ tán công dân tại Vũ Hán vào giữa tuần tới hoặc không lâu sau đó.

Kể từ ngày 29/1 vừa qua, Nhật Bản đã thuê máy bay để sơ tán hơn 560 công dân nước này khỏi Vũ Hán. Tất cả những người này sẽ bị cách ly trong khoảng 2 tuần tại các cơ sở được chỉ định. Tổng số người nhiễm chủng virus này tại Nhật Bản đã lên tới 20 người./.

