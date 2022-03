Đàm phán Nga – Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ: Đã có những kết quả ban đầu trong việc giảm leo thang

Vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra trong ngày 29/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ với nhiều tín hiệu tích cực.

Ukraine đã đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh mới, trong khi Nga đồng ý giảm các hoạt động quân sự tại quốc gia này.

Tại bàn đàm phán, phía Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập với một hệ thống đảm bảo an ninh mới. Theo đó, nước này sẽ không gia nhập các liên minh quân sự và không có căn cứ quân sự nước ngoài, nhưng yêu cầu các thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và các nước châu Âu là những người đảm bảo an ninh. Đồng thời, Ukraine đề xuất “tạm thời gác lại” vấn đề Crimea trong vòng 15 năm.

Phái đoàn Nga cho biết, Nga đang thực hiện các bước đi nhằm giảm leo thang xung đột, trong đó có quyết định giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và Chernigov, phía Bắc Ukraine, ngay khi cuộc đàm phán tại Istanbul kết thúc. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin, Moscow đã đưa ra quyết định này nhằm “tăng cường lòng tin” tại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh việc chuẩn bị một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang đi vào thực tế.

Cuộc đàm phán Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mang tính xây dựng và đã có những kết quả ban đầu khi hai bên cùng có những bước đi nhằm giảm leo thang. Phái đoàn Nga cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể được diễn ra đồng thời khi một thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng được ký kết bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước.

