Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo xin lỗi người dân về bê bối thu chi

Ngày 24/12, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã đưa ra lời xin lỗi sau khi các công tố viên từ chối truy tố ông liên quan đến các khoản thanh toán bất hợp pháp.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Các khoản khoản thanh toán này do văn phòng của ông thực hiện liên quan đến tiệc tối cho những người ủng hộ ông trong mùa hoa anh đào nổi tiếng của Nhật Bản.

Ông Abe Shinzo từ chức vào tháng 9/2020 với lý do sức khỏe không tốt. Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng, việc từ chức nói trên có thể có lý do khác. Chính phủ Nhật Bản đã chứng kiến ​​sự ủng hộ sụt giảm từ công chúng do các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bị trì hoãn và một loạt bê bối liên quan đến các cựu Bộ trưởng trong chính quyền của ông Abe.

Do không có đủ bằng chứng, Văn phòng Công tố quận Tokyo đã quyết định không truy tố ông Abe. Tuy nhiên, cơ quan này đã chính thức truy tố một phụ tá lâu năm của ông Abe với cáo buộc không báo cáo các khoản phí và thanh toán cho những buổi chiêu đãi từ năm 2016 – 2019.

Cụ thể, một trong những thư ký của ông Abe là ông Hiroyuki Haikawa, 61 tuổi, bị cáo buộc không khai báo 11,6 triệu Yen (111.600 USD) phí vào cửa đã được thu từ khách dự tiệc và khoản tiền 18,7 triệu Yen (180.000 USD) trả cho khách sạn. Việc không liệt kê chi phí này vào báo cáo chi tiêu thường niên có thể được coi là vi phạm luật về quỹ chính trị.

Trước đó, ông Abe đã phủ nhận cáo buộc và cho biết, ông không biết gì về các khoản thanh toán bất hợp pháp cho đến khi có báo cáo của cuộc điều tra vào tháng 11/2020. Phát biểu trong một cuộc họp báo, cựu Thủ tướng Nhật Bản nói: “Mặc dù các khoản thanh toán đã được thực hiện mà tôi không hề hay biết nhưng tôi rất ý thức về trách nhiệm của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc và chân thành đến người dân“. Ông cũng bày tỏ mong muốn lấy lại niềm tin của người dân Nhật Bản.

Theo VTV

