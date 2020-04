Covid-19: Hơn 3,2 triệu ca mắc toàn cầu, Nga trở thành “điểm nóng” mới

Thế giới ghi nhận hơn 3,2 triệu ca mắc Covid-19 và 227.549 ca tử vong. Trong đó Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong, Nga thành “điểm nóng” mới.

Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 30/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 3.208.509 trường hợp, trong đó 227.549 trường hợp tử vong. Số ca phục hồi là 997.178. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bác sĩ tại một bệnh viện ở Vũ Hán khám cho một bệnh nhân Covid-19. Ảnh: AFP.

Mặc dù số ca mắc mới và tử vong có liên quan đến Covid-19 trên thế giới vẫn tăng cao nhưng tốc độ lây lan đã chậm lại đáng kể so với trước.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 21.758 ca mắc và 2.083 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.057.523 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 61.349 trường hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ký sắc lệnh hoãn bớt việc nhập cư vào Mỹ, mà theo ông là nhằm bảo vệ việc làm trong nước trong thời gian dịch bệnh. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực trong 60 ngày và nhắm vào những người xin thẻ xanh, trong khi những lao động thời vụ vẫn được phép vào Mỹ. Báo cáo kinh tế do chính phủ Mỹ công bố ngày 29/4 cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này trong quý 1 đã giảm mạnh ở mức 4,8% do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại châu Âu, nhìn chung tình hình dịch Covid-19 đang có xu hướng giảm. Ở một số nước như Italy và Tây Ban Nha sau thời gian lên đến đỉnh, dịch bệnh đang diễn biến chậm lại. Các nền kinh tế đang rậm rịch mở cửa trở lại.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 gần đã lên tới 213.024 sau khi nước này ghi nhận thêm 4.635 trường hợp trong ngày 29/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 24.275 sau khi ghi nhận thêm 453 trường hợp.

Tây Ban Nha đang nỗ lực nới lỏng các hạn chế và các quan chức nước này cũng đã xác định “mức độ bình thường mới” khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchezc cho biết, các hạn chế sẽ được dỡ bỏ từ từ và theo từng giai đoạn. Ông dự kiến công việc này sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 6/2020.

Italy ghi nhận thêm 2.086 ca mắc mới và 323 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại nước này hiện tại là 203.591 trong đó có 27.682 ca tử vong. Số ca tử vong tại Italy hiện đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Để ngăn chặn dịch bệnh, nước này đã gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 3/5.

Số ca mắc Covid-19 tại Đức là 161.197 trường hợp. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.285 ca mắc mới và 91 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này 6.405. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm qua (29/4) cho biết, nước này đang ban hành cảnh báo đối với việc đi ra nước ngoài cho đến ít nhất là vào ngày 14/6. “Chúng tôi hy vọng sẽ không cần kéo dài cảnh báo đi ra nước ngoài sau ngày 14/6, tuy nhiên chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định vào thời điểm này”, ông Heiko Maas nêu rõ.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 29/4 là 166.420 sau khi ghi nhận thêm 509 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong trong ngày ghi nhận là 427 nâng tổng số ca tử vong lên 26.097.

Pháp sẽ được phân chia thành các khu vực màu đỏ hoặc màu xanh khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, Thủ tướng Edouard Philippe hôm qua (29/4) cho biết khi trình bày kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Việc phân chia phụ thuộc vào 3 tiêu chí: Thứ 1 là số các trường hợp mắc mới trong 7 ngày, thứ 2 là năng lực của các đơn vị chăm sóc tăng cường ở địa phương, thứ 3 là hiệu quả trong xét nghiệm và theo dõi tiếp xúc của bệnh nhân ở từng nơi.

Trong 24h qua, nước Anh có 765 bệnh nhân tử vong. Tổng cộng, số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Anh đã lên 26.079 tới người, cao thứ 5 thế giới. Số ca mắc mới là 4.076 và tổng cộng đã có 165.221 người nhiễm bệnh. Theo CNN, 108 nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã hội ở nước này đã tử vong do Covid-19.

Tại Iran, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 93.657 sau khi ghi nhận thêm 1.073 trường hợp trong ngày 29/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 5.957 trường hợp. Tình hình tại Iran đặc biệt nghiêm trọng do nền kinh tế của nước này đang bị suy yếu, 1 phần là do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và sự thiếu hụt vật tư y tế. Iran hối thúc Quỹ Tiến tệ Quốc tế cho vay 5 tỷ USD để giúp quốc gia này đối phó với dịch Covid-19.

Dịch bệnh tại Nga đang có chiều hướng xấu đi. Hiện giờ nước này đã lọt vào top 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Nga ghi nhận thêm 5.841 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 99.399 trường hợp, trong đó có 972 ca tử vong.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm qua (29/4) cho biết, vẫn chưa thể đưa ra thời hạn chính xác về việc dỡ bỏ các hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, trong đó có cả việc mở cửa lại các biên giới của đất nước. Trước đó, chính phủ Nga đã cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến hết ngày 30/4, nhưng ông Mishustin cho biết ông đã ký một sắc lệnh kéo dài việc đóng cửa biên giới cho đến khi “cuộc chiến chống Covid-19 hoàn thành và tình hình dịch tễ được cải thiện”.

Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều nước châu Á có diễn biến phức tạp.

Tại Nhật Bản hiện đã có tổng số 13.736 ca mắc, trong đó có 394 người tử vong. Chính phủ nước này có kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau ngày 6/5 dự kiến do lo ngại Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.858, trong đó có 4.633 người tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch Covid-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới. Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh cho biết, Bắc Kinh sẽ hạ thấp phản ứng khẩn cấp đối với virus SARS-CoV-2 từ mức cao nhất vào ngày 30/4. Thep đó khu vực này sẽ chuyển cấp độ phản ứng từ cấp 1 xuống cấp 2, trong hệ thống gồm 3 cấp độ. Theo Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh, dù việc hạ cấp được đưa ra nhưng công tác phòng ngừa và kiểm soát sẽ không được nới lỏng.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore đã trở thành ổ dịch lớn nhất khu vực.

Trong 24 giờ qua, Singapore có thêm 690 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Singapore hiện ghi nhận tổng cộng 15.641 ca nhiễm, trong đó 14 người đã tử vong. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố gói giải pháp “ngắt mạch” để ngăn chặn Covid-19 lây lan sẽ được gia hạn đến 1/6, trong khi các quy tắc hiện hành được thắt chặt hơn trong hai tuần tới.

Indonesia ghi nhận thêm 260 ca nhiễm và 11 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 9.771 và 784. Quân đội Indonesia đang chuẩn bị ứng phó với mọi bất ổn xã hội tiềm ẩn trong bối cảnh dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động và hàng triệu người mất việc làm./.

