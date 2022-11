COP27: LHQ công bố kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai toàn cầu

Liên Hợp Quốc vừa công bố kế hoạch 5 năm xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm có quy mô toàn cầu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại COP27.

Liên Hợp Quốc ngày 7/11 đã công bố kế hoạch 5 năm xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm có quy mô toàn cầu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan đe dọa tính mạng con người và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Phát biểu tại Hội nghị COP27, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, kinh phí xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nêu trên ở mức khoảng 3,1 tỷ USD. Theo ông Guterres, với tốn phí chưa tới 50 cent/người, đây là mức chi phí rất thấp cho những phương pháp đã được chứng minh có thể cứu sống hàng triệu sinh mạng.

Tổng Thư ký Guterres nêu rõ ông kêu gọi thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm để trong vòng 5 năm “mỗi người dân trên Trái Đất đều được bảo vệ”, trong đó ưu tiên hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất.

Hệ thống cảnh báo sớm được ứng dụng để dự báo lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt, lốc xoáy hoặc các thảm họa khác, qua đó các chính phủ có thể lập kế hoạch giảm thiểu những tác động bất lợi của hiện tượng tự nhiên.

Theo thống kê, tại các quốc gia thiếu thốn cơ sở hạ tầng, tỷ lệ tử vong do thiên tai cao hơn 8 lần so với các quốc gia được trang bị đầy đủ. Báo cáo khoa học cho thấy, ngay cả khi các hình thái thời tiết đang trở nên khó lường và khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu hiện nay, vẫn còn tới một nửa số quốc gia trên thế giới thiếu các hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến.

Trong khi đó, chỉ cần chi 800 triệu USD cho các hệ thống cảnh báo sớm ở các nước đang phát triển là có thể giảm thiểu thiệt hại do thiên tai từ 3 – 16 tỷ USD mỗi năm.

Giám đốc Tổ chức Khí tượng thế giới Petteri Taalas khẳng định: “Cảnh báo sớm sẽ cứu mạng người và mang lại những lợi ích kinh tế to lớn. Chỉ cần thông báo trước 24 giờ về một diễn biến thời tiết nguy hiểm sắp xảy ra là có thể giảm 30% thiệt hại sau đó”.

Theo VTV

