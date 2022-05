Có khả năng xuất hiện biến thể COVID-19 mới ở châu Phi, Indonesia chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu

Đến sáng 23/5, thế giới có trên 527,45 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,3 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với gần 85 triệu ca mắc và hơn 1,028 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 14.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) có thể sẽ ra quyết định về việc cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Moderna cho trẻ dưới 5 tuổi trong vài tuần tới. Phát biểu trong một chương trình của kênh ABC, Tiến sĩ Ashish Jha, điều phối chương trình ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng cho biết: “Hãng Moderna đã hoàn tất đơn xin cấp phép. Hiện các chuyên gia FDA đang xem xét các số liệu báo cáo của hãng”. Ông cho biết thêm quá trình phân tích có thể được hoàn tất trong vài tuần, và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc họp của các cố vấn chuyên gia của FDA dự kiến vào tháng 6 tới.

Trong một phát biểu mới đây, Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna của Mỹ, ông Ste’phane Bancel cho biết nếu được các cơ quan quản lý Mỹ cho phép, Moderna sẵn sàng cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi từ tháng 6 năm nay.

Nghiên cứu cho thấy, các liều vaccine của Moderna dành cho trẻ em có liều lượng bằng 1/4 so với liều lượng của người lớn, kích thích các phản ứng miễn dịch một cách an toàn đối với trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Tuy nhiên, hiệu quả của vaccine hiện khá khiêm tốn đối với nhóm tuổi này so với người lớn. Moderna hiện đang thử nghiệm một liều tăng cường có điều chỉnh để hướng đến phòng ngừa đồng thời cả biến thể Omicron và virus gốc.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 22/5, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,13 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 524.400 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 665.600 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 30,78 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), Ahmed Ogwell cảnh báo, một biến thể mới của COVID-19 có thể sẽ sớm xuất hiện ở châu Phi. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần của cơ quan này, ông Ogwell nói rằng, “sự gia tăng số trường hợp nhiễm bệnh là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy, có khả năng rất lớn rằng một biến thể mới dễ lây lan hơn sẽ xuất hiện”.

Theo số liệu của CDC châu Phi, lục địa này đã chứng kiến mức tăng trung bình 36% số ca mắc mới COVID-19 mới trong 4 tuần vừa qua, với các khu vực Trung Phi và Đông Phi báo cáo mức tăng số ca mắc mới lần lượt là 113% và 54%. Năm quốc gia châu Phi báo cáo số ca nhiễm mới COVID-19 được xác nhận cao nhất trong tuần qua gồm Nam Phi 50.404 ca, Tanzania 1.482, Namibia 1.054, Zimbabwe 910 và Burundi với 817.

Kể từ ngày 23/5, việc đeo khẩu trang không còn bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng ở Bỉ như tàu điện, tàu điện ngầm, xe bus, tàu hỏa, xe taxi. Ủy ban Tham vấn quốc gia về COVID-19 Bỉ (CODECO) quyết định, người dân chỉ bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các phòng khám, bệnh viện, nhà thuốc và tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tại các phòng mạch tư như nha khoa, trị liệu, tâm lý, nếu không thể đảm bảo khoảng cách 1,5 m, người dân vẫn được khuyến nghị đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, CODECO cũng quyết định bãi bỏ tất cả hạn chế đi lại, theo đó các biện pháp còn lại liên quan đến cách ly, tiêm chủng, xét nghiệm cũng được dỡ bỏ, ngoại trừ những người trở về từ một quốc gia – nơi biến thể đáng lo ngại vẫn hoành hành. CODECO cũng thông báo ngừng triển khai phong vũ biểu, công cụ cung cấp hiệu lực của các biện pháp mới trong trường hợp số ca lây nhiễm vượt quá mức nhất định.

Đây là những biện pháp hạn chế cuối cùng mà Chính phủ Bỉ dỡ bỏ. Điều này cho thấy, một cuộc sống hoàn toàn bình thường đã quay trở lại quốc gia châu Âu này như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Ủy ban Tiêm chủng thường trực của Đức (STIKO) khuyến cáo, trẻ em từ 5-11 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, đặc biệt là trẻ em có bệnh nền. Do đó, tiêm phòng sẽ giúp giảm hiệu quả tỷ lệ mắc bệnh. STIKO cho biết, trẻ em và thanh thiếu niên nếu mắc COVID-19 thường chỉ có những triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, một số biến chứng nặng vẫn có thể xảy ra, đặc biệt đối với trẻ em bị bệnh nền.

Đức khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ từ 5 – 11 tuổi. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, ngay cả những trẻ em ban đầu không phát hiện triệu chứng nào cũng có thể mắc phải các hội chứng thứ phát sau này như mệt mỏi, kiệt sức nhanh chóng khi gắng sức, rối loạn trí nhớ và khả năng tập trung; thậm chí xuất hiện các vấn đề về tim mạch, rối loạn giấc ngủ và trầm cảm. Mức độ, tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng lâu dài bởi COVID-19 vẫn chưa rõ ràng và cần phải được nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, số lượng trẻ mắc COVID-19 càng cao, càng có nhiều trường hợp dẫn tới các biến chứng nặng.

Bộ trưởng Điều phối phát triển con người và văn hóa Indonesia Muhadjir Effendy khẳng định, quốc gia này “rất lạc quan” chuyển từ giai đoạn đại dịch COVID-19 sang giai đoạn bệnh đặc hữu. Hãng thông tấn chính thức Antara dẫn lời Bộ trưởng Muhadjir nhắc lại rằng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây đã cho phép người dân không mang khẩu trang, đặc biệt là ở các địa điểm ngoài trời. Trong 3 tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Indonesia đã giảm về tổng thể, dù còn tăng ở một số thành phố như Jakarta. Tuy nhiên, sự gia tăng này không theo “cấp số nhân”.

Ngoài bãi bỏ quy định đeo khẩu trang trong các hoạt động ngoài trời, Chính phủ Indonesia cũng đã hủy bỏ yêu cầu trình kết quả xét nghiệm PCR hoặc antigen đối với du khách trong nước và quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo số liệu của Lực lượng đặc nhiệm đối phó với COVID-19, tính đến ngày 22/5, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng trên 6,05 triệu ca mắc COVID-19, bao gồm 156.522 người thiệt mạng.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhận định, tình hình dịch COVID-19 tại nước này đã ổn định và được kiểm soát. Theo số liệu từ Trung tâm Xử lý dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên, từ 18h ngày 20/5 đến 18h ngày 21/5, nước này ghi nhận hơn 186.000 trường hợp bị sốt. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi lần đầu tiên số ca có triệu chứng bệnh giảm xuống dưới 200.000 trường hợp mỗi ngày.

Giới chức y tế Triều Tiên đang nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus, đảm bảo công tác điều trị cho các bệnh nhân, đẩy mạnh công tác chuẩn bị vật tư và kỹ thuật nhằm ứng phó với nguy cơ và thách thức tiềm tàng. Công tác kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ người dân đang được đẩy mạnh trên toàn quốc.

Hồi đầu tháng 5, Triều Tiên xác nhận có ca mắc COVID-19 đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát khắp thế giới hơn 2 năm trước. Trong ngày 22/5, Triều Tiên ghi nhận khoảng 186.000 ca sốt, nâng tổng số trường hợp này từ cuối tháng 4 đến nay lên hơn 2,64 triệu người. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên cũng cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 67 người.

Hàn Quốc sẽ kéo dài quy định cách ly bắt buộc 7 ngày đối với bệnh nhân COVID-19 thêm 4 tuần, cho đến ngày 20/6. Tình hình dịch COVID-19 hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về dịch bệnh như các biến thể mới, khả năng miễn dịch có được nhờ tiêm vaccine suy giảm. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài quy định cách ly 7 ngày đối với bệnh nhân COVID-19 thêm 4 tuần để tiếp tục đánh giá tình hình.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã dự định dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với bệnh nhân COVID-19 vào ngày 23/5 sau khi đã hạ cấp độ nguy hiểm của dịch COVID-19 từ cấp độ 1 xuống cấp độ 2 trong thang 4 cấp độ từ cuối tháng 4.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, ngày 22/5, Hàn Quốc đã ghi nhận 19.298 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh từ khi bùng phát dịch lên trên 17,95 triệu trường hợp.

Tình hình dịch COVID-19 hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới từ mùa hè này, theo đó phân loại các quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài thành 3 nhóm dựa trên kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính tại các sân bay.

Theo hệ thống phân loại, Nhật Bản sẽ miễn xét nghiệm COVID-19 đối với những người nhập cảnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ dương tính với COVID-19 thấp nhất, bất kể tình trạng tiêm chủng. Đối với những du khách đến từ nhóm các nước có tỷ lệ dương tính thấp thứ hai, Nhật Bản sẽ không yêu cầu xét nghiệm và cách ly nếu đã tiêm 3 mũi các loại vaccine phòng COVID-19 được chính phủ cấp phép. Những người đến từ các khu vực có tỷ lệ dương tính cao nhất sẽ phải thực hiện các thủ tục hiện hành, bao gồm cả xét nghiệm và cách ly sau khi đến.

Hiện tại tất cả người nhập cảnh, bao gồm công dân Nhật Bản, phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 hoặc các chứng nhận xét nghiệm khác được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và thực hiện xét nghiệm nhanh tại sân bay khi đến Nhật Bản.

Dù vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch ở một số khu vực, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang ráo riết mở cửa trở lại. Nhiều hoạt động giao thông vận tải, thương mại ở Thượng Hải đã được mở trở lại, qua đó đưa cuộc sống dần bình thường trở lại từ ngày 1/6 và giữ mục tiêu mở cửa hoàn toàn vào giữa tháng 6.

Sau khi nối lại một số tuyến tàu điện ngầm quan trọng, ngày 22/5, chính quyền Thượng Hải cho phép 270 tuyến xe bus hoạt động trở lại. Hành khách đi các phương tiện công cộng phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 tiếng, mã quét sức khỏe màu xanh. Các ga tàu điện ngầm và trạm xe bus đều lập khu vực cách ly. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính từ 24 đến 48 tiếng, mã quét sức khỏe QR màu xanh đều được phép về nhà sau thời gian bị giữ lại ở Thượng Hải. Hàng nghìn điểm xét nghiệm miễn phí luôn hoạt động.

Nhiều trung tâm thương mại đã mở cửa có kiểm soát. Mỗi ngày Thượng Hải chuyển phát hơn 4,6 triệu bưu kiện, bằng 20% lúc bình thường.

Sau 5 ngày không ca COVID-19 ngoài cộng đồng, Thượng Hải đã phát hiện chùm ca bệnh mới ngoài cộng đồng tại một quận. Đây là những ca lây nhiễm mới phát hiện được lần đầu tiên sau 5 ngày thành phố này không có ca mắc mới nào, làm dấy lên quan ngại nhà chức trách sẽ áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt tại khu vực có ca mắc. Các biện pháp quản lý được siết chặt hơn. Tuy nhiên, giới chức thành phố cho biết, kế hoạch mở cửa trở lại từ ngày 1/6 vẫn chưa thay đổi.

Trong khi đó, cùng ngày, thành phố Bắc Kinh ghi nhận 62 ca mắc mới COVID-19, tăng 55 ca so với ngày trước đó. Thủ đô của Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch từ cuối tháng 4, áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, yêu cầu người dân làm việc tại nhà và đóng cửa nhiều cửa hàng và trung tâm giải trí.

Theo VTV

