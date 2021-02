Chuyên gia WHO: Không tìm thấy bằng chứng động vật truyền virus SARS-CoV-2 sang người

Đây là kết luận mới nhất từ phái đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới và Trung Quốc đang điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Lương Vạn Niên, người đứng đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc, nêu rõ việc truyền virus từ động vật có thể xảy ra nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được vật chủ mang mầm bệnh.

Phái đoàn của WHO cũng khẳng định không có dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Vũ Hán trước tháng 12/2019.

Trong khi đó, một chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện tại các khu vực khác trước khi được phát hiện tại Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Theo TTXVN, nhóm chuyên gia của WHO đến Vũ Hán ngày 14/1 và thực hiện cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần. WHO nêu rõ chuyến công tác này thuần túy là về khoa học để làm rõ cách thức lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học của WHO đã tiến hành nghiên cứu chung với các nhà khoa học Trung Quốc về nguồn gốc virus. Trong quá trình điều tra, phái đoàn chuyên gia đã tới Viện virus ở thành phố Vũ Hán, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh động vật ở Vũ Hán, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Hồ Bắc, đến thăm các bệnh viện phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, cũng như các khu chợ và triển lãm về cuộc chiến chống dịch tại thành phố Vũ Hán.

Virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019. Các nhà khoa học ban đầu cho rằng, virus lây từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng có thể chợ này không phải nơi phát sinh dịch bệnh, nhưng là nơi virus phát tán.

Tháng 2/2020, các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định dịch COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam mà là do một “bệnh nhân số 0” đã mang virus tới đây, sau đó khu chợ đông đúc với điều kiện vệ sinh kém này đã trở thành môi trường thuận lợi để virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng.

Theo VTV

