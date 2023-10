Chính phủ Mỹ ban hành sắc lệnh giảm bớt rủi ro từ trí tuệ nhân tạo

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Biden nhằm xây dựng các quy định về trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh ứng dụng này đang tăng trưởng nhanh chóng cả về năng lực và mức độ phổ biến trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Ảnh minh họa.

Phát biểu khi ký ban hành, Tổng thống Biden tuyên bố cần phải kiểm soát trí tuệ nhân tạo để tận dụng tiềm năng cũng như tránh nguy cơ rủi ro: “Sắc lệnh hành pháp này buộc các công ty phải chứng minh rằng các hệ thống mạnh nhất này an toàn trước khi được phép sử dụng. Điều này có nghĩa là các công ty phải thông báo cho chính phủ về các hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn mà họ đang phát triển và chia sẻ các kết quả kiểm tra độc lập nghiêm ngặt để chứng minh rằng chúng không gây ra rủi ro về an ninh hoặc an toàn quốc gia cho người dân Mỹ”.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng chỉ đạo các cơ quan thiết lập các tiêu chuẩn cho các thử nghiệm trí tuệ nhân tạo và giải quyết các rủi ro liên quan đến hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và an ninh mạng. Việc Mỹ công bố sắc lệnh này chỉ vài ngày trước khi lãnh đạo toàn cầu tập hợp tại Anh để tham dự thượng đỉnh về “An toàn trí tuệ nhân tạo” được cho là động thái nhằm tạo dấu ấn và thể hiện sự quan tâm của Chính quyền Biden đến lĩnh vực này trong nhiều năm qua.

Giới chức Mỹ cho rằng, sắc lệnh hành pháp là hành động quan trọng nhất đối với trí tuệ nhân tạo được bất kỳ chính phủ nào thực hiện khi các nhà lãnh đạo trên thế giới đang trong cuộc chạy đua nhằm giải quyết những rủi ro tiềm ẩn do công nghệ thay đổi nhanh chóng ở mức độ không lường trước được.