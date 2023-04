Các quốc gia gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan

Một số quốc gia đã sơ tán công dân của họ bằng đường hàng không và đường biển qua cảng Sudan trên Biển Đỏ cách Khartoum khoảng 800 km. Một nhiệm vụ sơ tán của Đức đã đưa tổng cộng 500 người từ hơn 30 quốc gia đến nơi an toàn vào sáng thứ Ba, bao gồm các công dân Bỉ, Anh, Hà Lan, Jordan và Mỹ cũng như người Đức.

Nhiều nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Sudan – Ảnh AFP

Pháp cũng đã sơ tán hơn 500 người khỏi Sudan, trong đó có hơn 200 công dân Pháp cũng như công dân Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Pháp đồng thời cử một tàu chiến đến cảng Sudan để giúp vận chuyển những người sơ tán. Một số quốc gia Ả-rập cũng đang sơ tán công dân khỏi Sudan do tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng hầu hết người Trung Quốc đã được sơ tán an toàn theo nhóm sang các nước láng giềng.

Song song với đó, Mỹ đang làm việc với các nhóm và đối tác dân sự của Sudan để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài cùng các thỏa thuận nhân đạo. Mỹ tiếp tục gây sức ép để kéo dài lệnh ngừng bắn ở Sudan, trong đó có việc phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế để giúp thành lập một ủy ban giám sát các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về một “mối đe dọa sinh học lớn” đang đe dọa Sudan. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Sudan ông Nima Saeed Abed cho biết một trong các bên tham gia cuộc xung đột ở Sudan đang nắm quyền kiểm soát một phòng thí nghiệm, nơi gây ra rủi ro sinh học rất cao.

Ông Nima Saeed Abed chỉ ra rằng cơ sở này chứa các mẫu gây bệnh sởi, dịch tả và bại liệt. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Công cộng xác nhận 14 vụ tấn công vào các cơ sở y tế kể từ khi bắt đầu giao tranh vào ngày 15 tháng 4, khiến 8 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Các cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc y tế đáng bị lên án và phải chấm dứt.

Xung đột nổ ra giữa quân đội Sudan do tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo và Lực lượng hỗ trợ nhanh do ông Muhammad Hamdan Dagalo lãnh đạo đã giết chết hàng trăm người, phá hủy các bệnh viện, các khu dân cư trở thành thành chiến trường. Bộ Y tế Sudan hôm thứ Ba thông báo 460 người đã thiệt mạng và 4.630 người khác bị thương, kể từ khi bắt đầu các cuộc đụng độ ở nước này giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh vào ngày 15/4./.