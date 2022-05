Biến đổi khí hậu có thể khiến tần suất các đợt nắng nóng tại Nam Á tăng gấp 30 lần

Các chuyên gia khí tượng thế giới mới đây đã công bố một báo cáo khẩn cấp về những ảnh hưởng của tình trạng thời tiết ấm lên trên toàn cầu.

Đợt nắng nóng đến sớm và tàn khốc bất thường đang thiêu đốt các vùng của Ấn Độ.

Theo đó, biến đổi khí hậu có thể khiến tần suất các đợt nắng nóng ở Ấn Độ và Pakistan trong tháng 3 và tháng 4 tăng cao gấp 30 lần.

Theo nhà nghiên cứu cao cấp Friederike Otto thuộc Viện Grantham, trường Đại học Hoàng gia London, trước khi con người gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, sự thay đổi thời tiết như vậy chỉ diễn ra một lần trong khoảng 3.000 năm. Bà cùng các nhà nghiên cứu của Tổ chức Phân bố Thời tiết Toàn cầu (WWA) cho biết, khoảng thời gian nhiệt độ toàn cầu tăng 1,2oC đã được rút ngắn, với tần suất và mức độ như ở Nam Á xuống còn 100 năm, đồng thời khẳng định, khi Trái đất tiếp tục nóng lên, khoảng thời gian giữa các đợt nóng khắc nghiệt như vậy sẽ tiếp tục bị rút ngắn.

Nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm 1,6oC so với mức nhiệt ở thời kỳ tiền công nghiệp, hiện tượng nắng nóng như vậy cứ 5 năm sẽ diễn ra một lần. Việc nhiệt độ Trái đất tăng 2oC là một kịch bản đáng quan ngại. Các quốc gia hiện nay đã cam kết giảm phát thải nhà kính tại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, trong đó giới hạn mức tăng nhiệt độ Trái đất ở mức 2,8oC.

Lòng sông Yamuna khô cạn do nắng nóng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 2/5/2022. (Ảnh: AP)

Tại các nước Nam Á như Ấn Độ và Pakistan, thời điểm nắng nóng nhất là trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4. Do đó, cần mất nhiều tháng để tính toán được những tác động về tính mạng và sức khỏe của hiện tượng thời tiết cực đoan này, bao gồm thời gian nằm viện, giảm lương, nghỉ học và giảm giờ làm. Hiện ít nhất 90 người đã tử vong do nắng nóng tại hai quốc gia này, nhưng con số thực tế được cho rằng có thể cao hơn nhiều, lên tới hàng nghìn người.

Đề cập đến mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu trong việc kiểm soát mức tăng nhiệt độ toàn cầu, bản báo cáo cho biết: “Có thể tưởng tượng được mức độ tồi tệ như thế nào ngay cả khi thế giới chỉ ấm lên 1,5oC”. Do đó, nhiệt độ toàn cầu nếu tăng 1,5oC đều sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến những người dễ bị tổn thương do không được tiếp cận các biện pháp giảm nhiệt độ, làm mát.

