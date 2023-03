Bị truy tố, ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với các tội danh hình sự

Mấy tuần qua, văn phòng công tố viên quận Manhattan ở thành phố New York đã điều tra nghi vấn ông Trump dính líu tới vụ trả 130.000 USD cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong những ngày cuối cùng vận động tranh cử năm 2016 để bà này không tố cáo hành vi dan díu với ông hồi năm 2006, lúc ông đã lập gia đình.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các thành viên đại bồi thẩm đoàn Manhattan ngày 30/3 đã bỏ phiếu truy tố ông Trump và đây là lần đâu tiên một cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt với các tội danh hình sự. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa rõ văn phòng công tố viên Manhattan sẽ truy tố ông Trump với tội danh nào và các tội danh dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới.

Phản ứng với quyết định trên, ông Trump đã gọi đó là một sự ngược đãi chính trị và can thiệp bầu cử ở mức cao nhất trong lịch sử được thực hiện bởi phe Dân chủ. Trong khi đó, luật sư của ông Trump cho rằng ông Trump là nạn nhân của hệ thống luật pháp Mỹ bị mua chuộc và bóp méo.

Trong khi đó, các nghị sỹ Cộng hòa trung thành với ông Trump đã lên tiếng phản đối quyết định của đại bồi thẩm đoàn và cho rằng ông Trump vô tội. Một số nghị sỹ Cộng hòa cho rằng phe Dân chủ đã vũ khí hóa chính quyền và hệ thống luật pháp để công kích các đối thủ chính trị của mình.

Theo một số nguồn tin, ông Trump có thể sẽ phải ra hầu tòa vào đầu tuần tới.

Để đảm bảo an ninh trước phiên tòa, sở cảnh sát New York sẽ huy động toàn bộ nhân viên an ninh bắt đầu từ thứ Sáu (31/3) và sẽ luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng./.