Bầu cử Mỹ ngày càng khó đoán, cách biệt ở 7 bang chiến địa đều nằm trong sai số

Giữa bối cảnh chỉ còn một vài tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, cách biệt ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump ngày càng thu hẹp.

Hiện nay, các cuộc khảo sát đều cho thấy, cách biệt giữa ông Biden và ông Trump đều nằm trong khoảng sai số tại 7 bang dao động quan trọng gồm: Arizona, Georgia, Bắc Carolina, New Hampshire, Nevada, Texas và Iowa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc hôm 16/9 cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump 7 điểm thì hầu hết những cuộc khảo sát ở các bang dao động đều chưa xác định được người chiến thắng rõ ràng. Tại Georgia, bang đã không bầu cho ứng viên đảng Dân chủ kể từ những năm 1990, hiện được coi là một bang dao động. 47% cử tri được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 46%. Cách biệt này hoàn toàn nằm trong khoảng sai số 3,6 điểm.

Các cuộc khảo sát ở những bang như Arizona, New Hampshire và Bắc Carolina đều cho thấy ông Biden dẫn trước 3 điểm trong khi cuộc khảo sát hôm 12/9 của New York Times/Siena College thì cho thấy ông Biden dẫn trước 4 điểm ở bang Nevada, nằm trong khoảng sai số 5,3 điểm.

Trong cuộc khảo sát của Đại học Texas ở Tyler vào đầu tháng này, ông Trump dẫn trước ông Biden chỉ 2 điểm (48% so với 46%). Bang này đã không bầu cho đảng Dân chủ kể từ năm 1976. Tương tự, ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ lần lượt là 47% so với 45% ở bang Iowa. Cách biệt trong cả hai cuộc khảo sát đều nằm trong khoảng sai số là hơn 3 điểm.

Nếu so với cuộc đua năm 2016, các dữ liệu khảo sát cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump với cách biệt đáng kể hơn so với khoảng cách giữa bà Hillary Clinton và ông Trump cách đây 4 năm do có ít cử tri lưỡng lự vào thời điểm đó hơn.

Trong mọi viễn cảnh có thể xảy ra, Tổng thống Trump sẽ cần giành chiến thắng ở một số bang chiến địa hiện nghiêng về ủng hộ ông Biden để giành chiến thắng phiếu đại cử tri.

Hiện nay, các bang dao động có thể ủng hộ một trong 2 ứng viên của đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới là Florida, Georgia, Arizona, Maine và Bắc Carolina.

Theo các cuộc khảo sát gần đây, tất cả các bang này đều ủng hộ ông Biden. Thậm chí nếu ông Trump giành chiến thắng ở tất cả những bang này nhưng không giành được bất kỳ bang chiến địa nào hiện đang nghiêng về ủng hộ đảng Dân chủ như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ông Biden vẫn sẽ giành chiến thắng./.

VOV.

Lượt xem: