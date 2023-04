Australia tuyển nhiều nhân viên công nghệ để theo dõi tình báo nước ngoài

Cơ quan tình báo Australia đang đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều nền tảng xã hội để tìm kiếm các sinh viên ngành công nghệ vào làm việc với mức lương khởi điểm hấp dẫn từ hơn 86.000 AUD đến hơn 95.000 AUD.

Cụ thể, Cơ quan này đang tìm kiếm các nhân viên làm chuyên gia trong các lĩnh vực phân tích kinh doanh, điện toán đám may, khoa học máy tính, an ninh mạng, kỹ sư dữ liệu, máy học, toán học, dữ liệu, phân tích mật mã, kỹ sư phần mềm, viễn thông, nghiên cứu lỗ hổng và nhiều lĩnh vực khác.

Ảnh minh họa: CNBC

Người phát ngôn của Cơ quan tình báo Australia cho biết trong bối cảnh “môi trường an ninh phức tạp, đầy thách thức và luôn thay đổi” các sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ có thể giúp cơ quan này nâng cao năng lực an ninh mạng để “ngăn chặn khủng bố, bắt gián điệp bằng cách khiến máy tính tiết lộ bí mật của những đối tượng này”. Người phát ngôn Cơ quan tình báo Australia cũng khẳng định cơ quan này cần “những người có thể suy nghĩ và tưởng tượng ra các đối thủ của Australia”.

Trước đó vào tháng 2/2023, Giám đốc Cơ quan tình báo Australia Mike Burgss cho biết, nước này đang trở thành mục tiêu của các hoạt động gián điệp và sự can thiệp của nước ngoài nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của nước này. Trong đó, các nhà báo, cựu chiến binh, các nhân viên tư pháp, các nhà thầu quốc phòng, lãnh đạo các cộng đồng, nhân viên công quyền và cả các chính trị gia đang trở thành mục tiêu của các hoạt động gián điệp nước ngoài với mức độ “chưa từng có”.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O’Neil cũng khẳng định sự can thiệp của nước ngoài đang gây ra mối đe dọa sâu sắc và ngày càng tăng đối với Australia và hiện đây là một trong những thách thức an ninh nội địa lớn nhất mà Australia đang phải đối mặt. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Clare O’Neil khẳng định chính phủ Australia sẽ triển khai các chiến dịch quyết liệt nhằm ngăn chặn mọi hoạt động can thiệp từ nước ngoài để bảo vệ công dân và nền dân chủ của mình./.