Australia hủy thị thực của 6 công dân Trung Quốc

Căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi truyền thông Australia hôm nay (10/9) cho biết, nước này vừa hủy thị thực nhập cảnh của 6 công dân Trung Quốc.

Theo tờ Người Australia ra số ngày hôm nay, 6 công dân Trung Quốc liên quan đến các hoạt động tình báo hoặc can thiệp từ nước ngoài vào Australia vừa bị hủy thị thực nhập cảnh vào nước này. Trong đó có 2 học giả vừa bị hủy thị thực nhập cảnh khi đang ở bên ngoài Australia và 4 nhà báo khác đã rời Australia sau khi bị Cơ quan tình báo Australia thẩm vấn.

Tờ Người Australia cũng cho biết, bốn nhà báo không phải là gián điệp được đóng giả làm nhà báo để đưa vào Australia mà những nhà báo này đã tham gia vào hoạt động gián điệp hoặc can thiệp từ nước ngoài vào nước này.

Vụ việc này xảy ra trong chuỗi các diễn biến căng thẳng liên quan đến nhà báo Australia và Trung Quốc trong những ngày qua. Đầu tiên là vào hồi cuối tháng 6, Cơ quan tình báo Australia khám xét nơi ở của một số nhà báo Trung Quốc đang làm việc tại Australia vì nghi ngờ có liên quan đến việc can thiệp vào công việc nội bộ của Australia.

Tiếp đó, vào tháng 8/2020, một nhà báo Australia sinh ra tại Trung Quốc đang làm việc cho một kênh truyền hình của chính phủ Trung Quốc bị Trung Quốc bắt giữ vì cho rằng có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Sau đó vào hồi đầu tuần, hai nhà báo của Australia phải nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán Australia sau khi bị cơ quan an ninh Trung Quốc thẩm vấn và đề nghị không được rời khỏi nước này.

Việc Australia và Trung Quốc liên tục có các hành động trả đũa qua lại liên quan đến các nhà báo thời gian qua đang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ vốn đang tồn tại nhiều mâu thuẫn giữa hai nước./.

